De Maria Andrieș, Eli Driu (foto),

UPDATE 20.32: Un grup de protestatari de la ”Corupția Ucide” a ajuns în fața sediului IGSU și au aprins candele în memoria celor care și-au pierdut viața în incendiul de la Colectiv.

Cristian Radu, prim-adjunctul șefului IGSU, i s-a imputat, la ieșirea din clădire, că nu și-a făcut datoria de a antrena pompierii pentru intervenții de genul celor de la Colectiv.

Și la sediul ISU București-Ilfov s-a adunat un grup de protestatari care au pus afișele cu care veniseră pe paleți, trimitere la paleții utilizați de pompieri pentru transportul celor răniți la Colectiv.

”Libertatea a intrat in posesia unui video filmat in seara tragediei de la Colectiv. Filmările secrete făcute la Colectiv de pompieri și ascunse până azi publicului, Guvernului și procurorilor! Mergem azi la sediul IGSU pentru a cere: demisia celor care au ascuns filmarea; anchetarea lor pentru ascunderea de probe”, se spune în descrierea evenimentului anunțat pe Facebook sub numele ”Documente ascunse la sertar=Dosar penal”.

”Corupția Ucide” reclamă că nu există justificare pentru ascunderea imaginilor care arată intervenția prost coordonată de la Colectiv.

Recomandări Gară de 8 milioane de lei cu lacătul pe ușă. Fost angajat: ”Nu a fost folosită niciodată. S-au cheltuit banii aiurea”

”Pentru ascunderea adevărului și tentativa de sustragere de probe pertinente, concludente și utile unei anchete penale în desfășurare al cărui scop unic este aflarea adevărului, solicităm public nu doar demisia lui Raed Arafat ci și tragerea la răspundere penală a tuturor decidenților din toate instituțiile implicate în acțiunea de “salvare” a victimelor de la Colectiv”, se mai spune în postare.

Grupul ”Corupția Ucide” a apărut la scurtă vreme după incendiul din Colectiv, fiind fondat de către activistul Florin Bădiță.