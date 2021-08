O rachetă Falcon reutilizabilă a decolat duminică de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida, cu o zi întârziere, din cauza condițiilor meteo.

Racheta a lansat o capsulă Dragon, încărcată cu 2.170 de kilograme cu provizii pentru astronauți. Printre acestea se aflau și alimente proaspete pentru hrana astronauților: avocado, lămâi și înghețată.

Pe lângă alimente, la bord au fost puse și mai multe resurse pentru experimente în spațiu. Concret, organizația americană Gril Scouts a trimis furnici, creveți în saramură și plante pentru a fi testate de astronauți.

Universitatea Wisconsin-Madison a adăugat semințe ale plantei Arabidopsis thaliana, folosită în cercetarea genetică.

Un start-up japonez a trimis în spațiu un braț robotizat experimental care urmează să fie folosit de astronauți la diverse activități cotidiene de pe Stația Spațială.

Acestea sunt primele teste la care este supus dispozitivul care, începând din 2025, ar putea fi folosit la construirea bazelor lunare și la explorarea suprafeței Lunii în căutare de resurse, după cum a precizat Toyotaka Kozuki, directorul tehnologic al companiei nipone.

Transportul include și mostre de beton, panouri solare și alte tipuri de materiale.

🐉🚀 We have LIFTOFF!



More than 4,800 pounds of science, research, crew supplies and vehicle hardware launched aboard @SpaceX‘s Dragon spacecraft at 3:14 a.m. ET. Dragon is slated to arrive at the @Space_Station at around 11 a.m. ET on Monday, Aug. 30: https://t.co/A9sbAYbCl3 pic.twitter.com/Zop343MPVd