Conducerea PSD a votat, miercuri, în unanimitate, varianta de premier rotativ și propunerea ca Marcel Ciolacu să fie propunerea de premier din partea PSD, scrie G4Media, care citează surse politice.

„Consiliul Politic Naţional a decis în unanimitate să îl susţină pe preşedintele PSD Marcel Ciolacu pentru poziţia de premier. De asemenea, PSD deja a decis că azi, prin votul din CPN, tot în unanimitate, să acceptăm acest sistem de rotaţie la şefia Guvernului. Sunt cele două voturi care au fost date în unanimitate şi care au constituit agenda CPN de astăzi”, a declarat prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu, miercuri, la finalul ședinței.

Întrebat de jurnaliști motivul pentru care PSD nu a stabilit tot prin vot ca Ciolacu să fie primul premier în sistemul de rotație, Sorin Grindeanu a spus:

„Noi avem acum un mandat dat de Consiliul Național ca să avem primul-ministru, suntem partidul cu cele mai multe mandate în Parlament, azi am votat ca Marcel Ciolacu să fie premier. Dacă în urma negocierilor iese cu totul altceva, venim în fața partidului și prezentăm rezultatul negocierii respective. Doar nu credeți că am dat un vot azi ca Marcel Ciolacu să fie premier peste un an și jumătate”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai precizat că negocierile purtate cu PNL și UDMR se apropie de final și a mai transmis că cel mai probabil săptămâna viitoare să fie un guvern cu drepturi depline.

„Cred că este cazul să se încheie. Sunt de acord cu dv. Nu există un termen-limită, însă există altceva, și anume faptul că vorbim de cele două mai mari partide din România, vorbim de viziuni diferite în modul de a administra România și asta ține de doctrina fiecărui partid. E normal când faci o asemenea coaliție să există ciocniri, în ghilimele sigur, din punct de vedere doctrinar și al viziunii pe care îl care fiecare partid în parte. În mare s-a ajuns la o negociere pe aproape toate domeniile. Sper ca toate negocierile să se termine cât mai repede, astfel încât să avem un guvern cu drepturi depline săptămâna viitoare”, a mai spus prim-vicepreşedintele PSD.

Înainte de începerea ședinței Consiliului Național, Marcel Ciolacu a declarat presei că PSD trebuie să fie primul partid care deține funcția de prim-ministru. „Din moment ce PSD a câștigat alegerile e normal să solicităm ca prima rotație să fie la PSD. Vom găsi o cale să nu iasă nimeni păcălit”, a transmis șeful social-democraților.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă că mandatul de negociere adoptat de conducerea partidului este premier în cadrul sistemului rotativ, dar cu prima nominalizare făcută de liberali.

Eu am spus foarte clar premier PNL, vom vedea care o să fie premierul PNL, dar nu s-a supus niciun nume aseară. În Bex-ul de aseară s-a decis ca PNL să fie de acord cu un sistem rotativ cu primul premier de la PNL. Florin Cîțu:

Liderii PSD și PNL au programat miercuri o nouă sesiune de negocieri. De asemenea, potrivit Hotnews.ro, care citează surse politice, președintele Klaus Iohannis i-a convocat pe liberali și pe social-democrați la Cotroceni pentru discuții privind formarea Guvernului. Întâlnirea ar urma să aibă loc miercuri seară.

