În total, 10 milioane de lei ar fi mers din această subvenţie în ulimii ani către firmele jurnaliştilor şi analiştilor apropiaţi de PSD. Cel mai mare beneficiar ar fi, potrivit Newsweek, jurnalistul Doru Buşcu, editorialist la publicaţia de satiră „Caţavencii”.

Jurnaliştii de la Newsweek scriu că Doru Buşcu deţine două firme, una dintre ele alături de soţie, a căror singure surse de venit sunt contracte cu firmele Kirchhoff Consult SRL şi International Brand Consultants SRL. Acestea două din urmă au, la rândul lor, contracte cu PSD, plătite din bani publici, prin subvenţia primită de la stat. Newsweek susţine că banii cu care sunt plătite firmele lui Doru Buşcu provin tocmai din subvenţiile publice, trecute prin Kirchhoff Consult şi International Brand Consultants.

Kirchhoff Consult este deţinută de Horia Mihălcescu, fost consilier al lui Liviu Dragnea pe probleme de comunicare și soțul deputatei PSD Carmen Mihălcescu (fostă Moldovan).

International Brand Consultants SRL ar avea, potrivit Newsweek, legături cu fostul lider PSD Vasile Dâncu.

Firmele lui Doru Buşcu ar fi încasat prin această schemă 778.000 de euro din iulie 2016 şi până în prezent.

Pe lista jurnaliştilor şi a analiştilor mai figurează Bogdan Chireac, Marius Pieleanu, Mirel Palada, Răzvan Savaliuc, Adina Anghelescu-Stancu, Marius Ghilezan şi Liviu Alexa.

Doru Buşcu neagă orice legătură cu PSD

Libertatea l-a contactat pe Doru Buşcu pentru a răspunde acestor acuzaţii. El neagă că ar avea vreo legătură cu PSD.

„Informaţiile sunt abuziv politizate, legătura mea cu PSD şi cu banii publici despre care se vorbeşte acolo nu există în realitate. Sunt contracte cu firme private şi punct. Cineva poate face dovada că are legătură cu ceva, e mai greu să faci dovada că nu ai legătură cu ceva. Eu nu am legături cu PSD la nivel comercial”, a spus jurnalistul.

El contestă şi eticheta de „consultant intim al lui Liviu Dragnea”, aşa cum este numit în articolul Newsweek.

„Se pot vedea părerile mele, sunt contemporane cu PSD. Ceea ce spun eu e una, ceea ce face PSD este alta. Poziţiile mele sunt opuse. Unul ca mine, prin părerile lui, irită PSD, enervează. Sunt tradiţional împotriva PSD”, a mai spus Doru Buşcu, pentru Libertatea.

Jurnalistul spune că ar putea da în judecată Newsweek pentru acuzaţiile aduse. El susţine că acest articol a venit ca răzbunare în urma declaraţiilor sale publice.

„Am sâcâit destul de mult Serviciile, pentru că e clar că e o operaţiune de retaliere. Povestea apare într-o publicaţie care nu-şi poate dovedi veniturile. Am fost cam vocal, am sărit calul şi i-a iritat. Aşa procedează. Am mai trecut prin asta”, a afirmat Buşcu.