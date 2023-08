Ion Iordache a declarat că, de fapt, fosta organizaţie PNL Târgu Jiu s-a dizolvat acum două luni din lipsă de activitate, iar organizaţia liberală are acum un alt preşedinte.

„Nu este niciun scandal. Este o acţiune marca PSD. Nu are nicio legătură cu realitatea şi vă spun cu toată responsabilitatea şi dumneavoastră puteţi verifica şi prin oamenii care sunt de presă şi sunt din teritoriu că este o minciună. Fosta organizaţie PNL de la Târgu Jiu, care s-a dizolvat din lipsă de activitate, are 164 de membri. Nu pot fi în niciun caz 300, cum spun ei, şi s-a dizolvat acum aproximativ două luni şi are un alt preşedinte interimar care şi-a făcut o nouă organizaţie şi nu are nicio legătură cu povestea lor”, a afirmat Ion Iordache la Antena 3, potrivit news.ro.

Întrebat dacă au plecat oameni de la PNL la PSD, liderul PNL Gorj a răspuns: „Nu a plecat nici un om. Este o minciună marca PSD, un partid al minciunii şi al dezamăgirii, vă spun cu toată responsabilitatea”. „Vă spun încă o dată nu este nimic adevărat”, a mai susținut el.

Filiala PSD Gorj a anunţat joi seară, 17 august, că „organizaţia PNL Târgu Jiu a trecut în bloc la PSD”.

„Practic, este vorba despre un pas făcut în bloc de oameni care nu se mai identifică cu noua abordare a liberalilor gorjeni și au ales o echipă a cărei preocupare principală o reprezintă dezvoltarea municipiului Târgu Jiu și, implicit, a județului Gorj”, au transmis social-democrații.

