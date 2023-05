„În premieră vreau să vă spun, noi, echipa – domnul preşedinte Ciolacu, domnul secretar general Stănescu, Sorin Grindeanu şi cu mine – ne-am dori foarte mult să se alăture echipei guvernamentale, în calitate de ministru al economiei domnul senator Radu Oprea, un om extraordinar, energic, muncitor, implicat, solidar şi care întotdeauna a ştiut să facă echipă şi întotdeauna a găsit soluţii”, a spus Firea, ministru PSD al familiei, la Ploiești, la Conferinţa Judeţeană de Alegeri a PSD Prahova, potrivit news.ro.

Și a continuat: „Deşi cu toţii îl stimăm şi apreciem pe ministrul nostru actual (n.red. – Florin Spătaru), din câte am înţeles, sper că am înţeles corect, are alte planuri politice şi administrative. Am înţeles că propunerea ar fi ca domnul senator Oprea să preia, într-o viitoare formulă guvernamentală, acest portofoliu”.

Firea, care a participat la ședința de joi, 18 mai a coaliției, a confirmat că PSD dorește să păstreze Ministerul Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu. „Nu pentru partid, nu pentru Sorin Grindeanu, nu pentru noi, ci pentru ce s-a întâmplat la acest minister, într-un an şi câteva luni, după ce s-a pierdut atât de mult timp”.

Discuțiile din coaliție purtate joi, 18 mai, la Palatul Victoria, pentru viitorul guvern condus de Marcel Ciolacu s-au blocat pentru că social-democrații cer să rămână cu Transporturile și vor ca liberalii să ia un minister care aparține UDMR, au declarat surse din coaliție pentru Libertatea.

Recomandări Suferința nevăzută a dependenților de jocuri de noroc. Medici psihiatri: „Este o cocaină digitală și ei nu se pot ascunde de drog, este peste tot”

Potrivit surselor Libertatea din coaliție, Kelemen Hunor agreează varianta ca UDMR să cedeze un minister prin comasare, dintre cele trei pe care le deține. Este vorba de cel al Sportului, condus de Eduard Novak. Practic, UDMR vrea să rămână cu două ministere, adică Dezvoltarea și Mediul.

Totodată, dacă Ministerul Turismului (PNL) se va comasa cu cel al Economiei (PSD), iar Ministerul Familiei (PSD) se va comasa cu cel al Sportului (UDMR), variante propuse de Sorin Grindeanu, actual ministru PSD al transporturilor, atunci viitorul Executiv va avea 18 ministere, cu două mai puține decât în prezent.

