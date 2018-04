PSD, reacție dură la solicitarea lui Iohannis privind demisia premierului. ”Ce părere aţi avea dacă astăzi doamna Dăncilă i-ar cere şi ea demisia domnului preşedinte şi i-ar retrage încrederea?”, a declarat deputatul PSD Eugen Nicolicea, vineri, pentru Agerpres. Nicolicea a spus că şeful statului nu are printre atribuţii retragerea încrederii premierului sau Guvernului, iar demersul acestuia reprezintă ”o chestiune propagandistică”.



“În primul rând, solicitarea de demisie e o chestiune propagandistică, pentru că demisia este un act unilateral, ţi-o dai dacă vrei. Nu mă aşteptam să repete şi să facă aceeaşi gafă şi preşedintele. În ceea ce priveşte retragerea încrederii faţă de premier, preşedintele nu are în atribuţie retragerea încrederii. Articolul 107, alineatul 2 din Constituţie spune clar că preşedintele nu îl poate revoca pe primul-ministru, iar, în ceea ce priveşte retragerea încrederii, nu poate să i-o retragă decât ăla care i-a dat-o, şi anume Parlamentul, prin vot. Deci, probabil că sensul de a retrage încrederea e numai aşa, o sintagmă de presă. (…) Ca să exemplificăm faptul că o cerere de demisie nu are niciun efect, ce părere aţi avea dacă astăzi doamna Dăncilă ca premier i-ar cere şi ea demisia domnului preşedinte şi i-ar retrage încrederea? Problema este că cel care trebuie să vegheze la respectarea Constituţiei este domnul preşedinte şi, în momentul de faţă, se comportă pe lângă Constituţie”, a declarat Eugen Nicolicea.

El a menționat că, în principiu, îi dă dreptate deputatului PMP Robert Turcescu, care a spus că probabil, prin aceste declaraţii, preşedintele încurajează nişte viitoare proteste.

“Guvernul este susţinut de cei care l-au propus. Făcând afirmaţia că îi retrage încrederea, aş putea să spun că e o prerogativă a Parlamentului, adică ar putea să fie şi un fel de conflict juridic de natură constituţională cu Parlamentul, dar nu cred că este aşa, pentru că va zice că a formulat într-o exprimare jurnalistică, va zice că e încrederea lui personală, nu e textul constituţional”, a mai arătat Nicolicea.

Președintele Klaus Iohannis a cerut, vineri 27 aprilie, demisia Vioricăi Dăncilă: ”Solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcția de prim-ministru al României”.

Șeful statului a declarat, la Palatul Cotroceni, că retrage încrederea acordată premierului Viorica Dăncilă și solicită public demisia acesteia.

Oficial, președintele nu poate să retragă încrederea acordată Guvernului. Astfel, cererea președintelui este de fapt doar o declarație. Parlamentarii sunt cei care pot face acest lucru, printr-o moțiune de cenzură. Acest lucru este stipulat în Constituția României.

