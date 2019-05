(Publicitate) 5 trucuri prin care poți scoate în evidență un site de prezentare în 2019

Cu ajutorul unor trucuri de Web Design și ajutorul unor specialiști în domeniul, vă puteți crea un site web atractiv, interactiv, care să aibă mai mult trafic.

1.Folosirea Inteligenței Artificiale în Web Design

Echipele de marketing și specialiștii în Web Design au în vedere implementarea Inteligenței Artificiale (IA) pentru optimizarea website-urilor, pentru crearea de conținut de calitate, pentru analiza unor aspecte ce necesită îmbunătățiri, pentru o bună relaționare cu diferiți clienți pe Internet pe rețelele de socializare Facebook și altele.

Această tendință de Web Design îmbunătățește interacțiunea rapidă cu clienții, pentru că acestora le vor fi oferite mai multe informații corecte, importante cu privire la produsele comercializate.

Potrivit unui studiu recent, mai mult de 70% dintre companiile care au răspuns la sondaje, folosesc deja IA. Ei consideră că Inteligența Artificială este cheia succesului. Proprietarii de afaceri mici folosesc software și instrumente ce au inteligență artificială. Implementarea IA poate ajuta la îmbunătățirea proceselor de lucru, a strategiilor organizaționale, ușurarea muncii în anumite domenii de activitate (ex. contabilitate).

2. Implementarea videoclipurilor în strategia de web design

Statisticile arată că mai mult de 78% dintre utilizatorii de Internet preferă videoclipurile în detrimentul citirii textelor. Acestea oferă mult mai multe informații în timp scurt și pot crea o impresie grozavă despre site sau companie. Prin urmare, videoclipurile oferă mai multe avantaje comparativ cu alte forme de conținut.

Prin crearea unui video care oferă utilizatorilor date despre produsele și serviciile oferite, o companie poate atrage mai mulți clienți. Un videoclip poate încuraja utilizatorii să își dorească un anumit produs și să-l cumpere.

3. Utilizarea fonturilor personalizate, non-standard on-line

Cum pot oamenii să obțină cea mai bună lizibilitate a site-ului web? De cele mai multe ori, utilizarea fonturilor personalizate poate transmite mai bine un mesaj spre utilizatori cu privire la un produs de marcă. Designerii web profesioniști folosesc astfel de fonturi personalizate în design-ul site-urilor pentru a le face să iasă în evidență, să fie mai vizibile.

Includerea unor fonturi personalizate se poate face de către firmele specializate în crearea de site-uri web si de site-uri de prezentare care au înțeles potențialul unei afaceri și de aceea au adăugat competențe noi web în portofoliul lor. O astfel de firmă este SCDesign care folosește ultimele tehnologii în domeniu HTML5, JavaScript, CSS3, MySQL și PHP, a respectat standardele W3C și a urmărit să obțină cele mai bune rezultate de performanță SEO On-Page. Un site profesional la care s-au folosit fonturi personalizate va fi mai atractiv, va avea mai multă personalitate.

Folosirea videoclipurilor și a fonturilor personalizate este la modă în acest an, lucru semnalat de către experții SCDesign.ro ca un sfat pentru orice site de prezentare. Aceștia activează în domeniu de peste 6 ani, oferă servicii de Creare Site Web Profesional și de Creare Site Prezentare, folosind cele mai actuale tehnologii în domeniu (ex. HTML5, CSS3 etc.).

4. Implementarea CTA în site-uri web, animații care fac site-urile să arate super

Un site web profesionist trebuie să aibă și o serie de animații grafice foarte interesante, care să-l facă să fie mai interactiv, să aibă mai mult stil. Potrivit specialiștilor în Web Design, sunt necesare și anumite elemente de design – CTA – care le oferă utilizatorilor indicații cu privire la ce trebuie să facă, pentru o anumită acțiune.

Animațiile grafice CTA fac site-urile să fie mai interactive, au un efect asupra utilizatorilor, îi determină în mod subtil să execute anumite click-uri sau acțiuni pe site-ul respectiv.

5. Folosirea animațiilor Parallax

Una din cele mai populare animații ale site-urilor web este Parallax. Prin urmare orice site profesional poate avea astfel de animații care facilitează trecerea de la un element la altul printr-o tehnică specială, se obține un efect lin, mai atractiv, plăcut pentru utilizator.

În domeniul Web Design se folosesc aceste animații care atrag rapid atenția utilizatorilor, aceștia interacționează mai bine cu ele, prin urmare animațiile sunt CTA-uri excelente pentru orice site web ori site de prezentare.

Statisticile arată că în acest an, aproximativ 64% dintre firmele mici au un site web. Un procent de 34% dintre firmele mici consideră că au o activitate prea mică pentru a mai avea și un site web. În anul 2019 se prevede că 58% dintre firmele mici își vor construi un site web. Motivele pentru care unele firme nu au un site web sunt: costurile, irelevanța pentru succesul afacerii și alți factori.

Crearea unui site web nu este gratuită, ea necesită o sumă de bani care se plătește pentru munca depusă de o echipă de specialiști în Web Design. În prezent sunt multe persoane care pot crea site-uri web dar nu toate au experiență în domeniu. Vă sugerăm să apelați la serviciile unei firme care are peste 6 ani experiență în domeniu – SCDesign – și care are la activ peste 500 de proiecte finalizate cu succes în crearea de site web și crearea de site de prezentare. Această firmă „garantează contractual rezultatele SEO ON-Page, corectitudinea codului sursă, rezultatele de performanță și viteza de încărcare.„