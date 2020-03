Dintre utilizatorii de smartphone, fanii mărcii Apple sunt probabil cei mai vitregiți când vine vorba de durata de viață a acumulatorului și de autonomia bateriei. Chiar dacă nu se vor recunoaște niciodată învinși în fața fanilor Android.

Dacă ți se întâmplă din ce în ce mai des să rămâi fără baterie la iPhone când îți e lumea mai dragă și să umbli în permanență cu încărcătorul sau cu bateria externă după ține, este timpul să iei măsuri.

Problemele cauzate de un acumulator care nu mai funcționează la capacitatea optimă pot fi remediate foarte rapid la un service de reparatii telefoane.

La acasaGSM.ro specialiștii sunt gata să rezolve orice problemă ai avea cu telefonul tău. Unul dintre cele mai solicitate servicii este cel de înlocuire acumulator iphone. Dacă la alte telefoane este suficient să cumperi un acumulator nou, compatibil și să îl înlocuiești singur, la iPhone lucrurile stau diferit.

Capacul din spate al telefonului este destul de dificil de demontat, iar dacă ești profan în domeniu riști să strici alte componente și să ajungi oricum cu telefonul la service. Prin urmare, este o treabă pentru profesioniști, iar la acasaGSM.ro îi găsești și pe ei, și acumulator compatibil.

Înlocuirea acumulatorului se face rapid și este una dintre cele mai ușoare operațiuni atunci când te pricepi. Indiferent de tipul de iPhone pe care îl deții – iPhone 5 / 5s / 5c / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 plus / 8 / 8 Plus – poți fie să mergi cu el la service, fie să te programezi pentru o reparație la domiciliu, dacă te afli în raza de acoperire a specialiștilor acasaGSM.ro. Aceștia îți vor monta acumulator iPhone de calitate, compatibil cu iPhone-ul tău; prețul montajului este inclus în costul operațiunii. Prețurile acumulatorilor compatibili cu iPhone marca Huarigor sunt cuprinse între 70 și 110 lei și primești garanție 4 luni.

Specialiștii se vor ocupa de device-ul tău cu rapiditate și profesionalism, fie că le vei face o vizită programată la service-ul din stradă Atena nr. 4 din București, fie că vei apela la serviciul de reparații la domiciliu. Majoritatea operațiunilor durează în medie 20 de minute, dacă piesa este pe stoc. Dacă nu există în service, timpul de așteptare ar putea fi de până la 2 zile, până la sosirea comenzii, mai ales dacă este vorba despre generații mai vechi de telefoane.



