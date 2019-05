(Publicitate) Cele mai bune motive care te vor determina sa soliciti servicii de marketing olfactiv

Domeniul afacerilor este in plina floare in Romania: din ce in ce mai multe companii aleg sa-si deschida birouri in tara, datorita fortei de munca existente, dar si datorita faptului ca au posibilitatea sa contureze pentru angajati un mediu de lucru placut si util, pe baza caruia rezultatele sa fie cele dorite. In acest sens, angajatorii au inteles ca pentru a avea parte de personal plin de entuziasm si clienti multumiti, trebuie sa acorde o atentie sporita felului in care isi organizeaza spatiile fizice, atat din punct de vedere al modului in care le mobileaza, cat si din punct de vedere olfactiv.