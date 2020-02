CONROM este extrem de ingrijorata de evolutia proiectului de modificare a Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (“Proiectul de Lege nr. L41/2020”) publicat pe pagina web a Senatului României si atrage din nou atentia asupra faptului că schimbările importante cuprinse in acest Proiect asupra Legii nr. 132/2017, care nu sunt bazate pe nici un studiu de impact relevant, vor avea implicații negative majore și vor afecta în mod ireversibil sistemul asigurărilor auto din România, drepturile și interesele legitime ale consumatorilor români, ale persoanelor prejudiciate în accidente auto, precum și ale agenților economici care activează în acest domeniu, și, drept urmare, solicităm Parlamentului să dispuna măsurile necesare pentru respingerea acestui Proiect de Lege.

Ar fi trebuit ca înainte de inițierea acestui proiect de modificare a legii 132/2017 să fie efectuata o minimă verificare a ceea ce înseamnă industria auto (unități service, furnizori de piese si materiale de vopsitorie, etc) pentru bugetul statului.

Pe scurt, industria auto înseamnă câteva sute de mii de angajați care au familii pe care trebuie să le întrețină, industrie care contribuie la bugetul statului român cu taxe si impozite de miliarde de euro anual.

In urmă cu 2 ani când industria auto era in pragul falimentului a fost ridicată de Parlament prin adoptarea unei Legi RCA corecte (legea 132/2017), asta dupa 25 de ani de cand nu a mai fost schimbată. Având astăzi o lege nouă și modernă inspirată după țări civilizate precum Germania, Franța, Austria, etc, nu putem sa ne întoarcem la propuneri de modificare a acestei legi care au existat pe timpul comunismului când economia României era una planificată (mercurial).

Nu în ultimul rând, astăzi prețul unei polițe RCA este identic cu prețul unei polițe din 2005, înainte de aderarea la Uniunea Europeană, când salariul minim pe economie era aproximativ 500 lei (NET), iar astăzi valoarea acestuia este peste 2000 lei (de 4 ori mai mare).

Mai mult, ca dovadă a faptului ca polița RCA nu poate crește in perioada următoare este că Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat curând tarifele de referință RCA care sunt mai mici cu 7% raportat la tarifele de referință anterioare, ceea ce înseamnă că cheltuielile societăților de asigurări nu au crescut.

Cu toții ne dorim servicii de bună calitate și ca lucrurile să functioneze in mod liber, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale naționale si europene.

Prin urmare, va comunicăm pe scurt motivele pentru care Parlamentul trebuie să renunțe urgent la acest proiect de modificare a legii 132/2017, să îl respinga, cel putin pentru urmatoarele motive:

1.Proiectul de Lege încalcă prevederile Constituției, ale Tratatelor și Convențiilor la care România este parte și ale legislației naționale și europene în domeniu

La o simplă analiză a dispozițiilor Proiectului de Lege, și în special a celor privind stabilirea valorii despăgubirilor, a prețului de referință pentru ora de manoperă a unităților reparatoare și a celorlalte limitări care vor fi aplicabile consumatorilor și agenților economici, rezultă că acest Proiect propune o serie de schimbări fără precedent în legislația din domeniul asigurărilor auto, care încalcă în mod flagrant dispozițiile:

(i)Constituției României;

(ii)Convenției Europene a Drepturilor Omului;

(iii)Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene;

(iv)Legii Concurenței nr. 21/1996;

(v)Legislației naționale si europene în domeniul protecției consumatorilor.

(a se vedea în special art. 2 alin. (231), art. 14 alin. (1) – (3), art. 14 alin (31) și (32)) și art. 22 alin (21) din Proiectul de Lege)

2. Problemele principale care vor afecta sistemul asigurărilor auto din România

Subliniem încă de la început următoarele probleme pe care le-am identificat, care impun respingerea Proiectului de Lege:

– încălcarea flagrantă a dreptului de proprietate al persoanelor prejudiciate în accidente de vehicule produse pe teritoriul României; astfel, prin limitarea nejustificată a valorii despăgubirilor acordate de societățile de asigurare, așa cum propune Proiectul de Lege, persoanele prejudiciate se vor putea afla în imposibilitatea reparării autovehiculelor pe baza asigurării RCA a terților vinovați de producerea accidentelor;

– încălcarea dispozițiilor art. art. 44, art. 45, art. 135 și art. 136 din Constituție, conform cărora proprietatea privată este garantată și inviolabilă, iar statul este garantul accesului liber al persoanei la o activitate economică, al liberei inițiative și al executării acestora și, totodată, statul are obligația de a asigura libertatea comerțului;

– restrângerea nejustificată a libertății economice a societăților care operează unitățile reparatoare auto; astfel, schimbările propuse afectează arbitrar și injust libertatea comerțului și desfășurarea raporturilor comerciale în regim de concurență loială dintre societățile care repara autovehiculele implicate în accidente de vehicule pe teritoriul României; aceste schimbări vor afecta în mod implicit drepturile și interesele consumatorilor români, atât pe termen scurt, dar mai ales pe termen mediu și lung întrucât opțiunile acestora de reparare a autovehiculelor vor deveni din ce în ce mai limitate;

– încălcarea dispozițiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la respectarea proprietății;

– încălcarea art. 101 și 102 din Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), prin crearea prin intermediul unei legi a unor efecte identice celor mai grave restricții concurențiale sancționate de Tratat și care se pot manifesta pe o anumită piață.

Astfel, Proiectul de Lege va avea ca efect fixarea prețurilor de revânzare a pieselor de schimb și componentelor auto pe întregul lanț de comercializare al acestora în vederea activității de reparații, prin raportarea la prețurile de listă ale producătorilor/ importatorilor oficiali ai respectivelor autovehicule. De asemenea, prin raportarea orei de manoperă a unității reparatoare la nivelul prețurilor de referință pe piață, Proiectul de Lege creează cadrul pentru impunerea în mod legal a unui preț unic în piață, ceea ce contravine principiilor de bază incluse în articolele 101 și 102 TFUE. În final, trebuie subliniat că Proiectul de Lege creează și impune aplicarea de condiții discriminatorii între diversele categorii de consumatori.

– crearea premiselor pentru încălcarea art. 258 TFUE privind tragerea la răspundere a statelor membre pentru nerespectarea dreptului UE. Proiectul de Lege va impune încălcarea principiilor liberei concurențe pe piețele de reparații de autovehicule din România, ceea ce va atrage cel mai probabil răspunderea Statului Român în cadrul procedurii de infringement.

– încălcarea art. 4 din Legea concurenței nr. 21/1996, care prevede că prețurile produselor și tarifele serviciilor și lucrărilor se determină în mod liber prin concurență, pe baza cererii și ofertei. Proiectul de Lege elimină complet mecanismul cererii și ofertei și îl înlocuiește cu un mecanism artificial, care nu creează beneficii în favoarea consumatorilor și doar elimină libertatea concurențială din piață.

– încălcarea art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996 prin distorsionarea concurenței pe piețele românești de reparații auto și de comercializare de piese de schimb, prin fixarea prețurilor de revânzarea de produse și servicii și prin acordarea de avantaje nejustificate în favoarea unor entități private (producătorii/ importatorii oficiali de autovehicule), care nu pot decât să conducă la crearea sau fortificarea unor poziții dominante în piață, care duc la aplicarea unor practicii abuzive discriminatorii, de excludere sau de exploatare a concurenților și consumatorilor în piață.

Încălcarea dispozițiilor legale menționate mai sus este și consecința faptului că Proiectul de Lege a fost redactat fără un studiu de impact adecvat și fără consultarea consumatorilor și a agenților economici care își desfășoară activitatea în piața asigurărilor auto, și se poate constata încălcarea vădită a legislației ce reglementează elaborarea actelor normative.

În plus, este important să menționăm că schimbările prevăzute în Proiectul de Lege nu aduc niciun beneficiu pentru bugetul de stat. De fapt, emiterea unei asemenea legi va determina reducerea sumelor colectate de autoritățile din România de la societățile care operează unitățile reparatoare, ceea ce în mod evident va afecta bugetul de stat, respectiv taxele și impozitele care vor fi colectate în România.

Acest proiect incurajeaza folosirea de piese made in China, piese din dezmembrari, repararea in service-uri neautorizate de RAR, munca la negru si evaziunea fiscala, va creste numarul accidentelor pe drumurile publice datorita utilizarii in procesul de reparatie a unor piese neconforme care vor pune in pericol viata participantilor la trafic.

CONROM promoveaza si incurajeaza cresterea gradului de protectie al consumatorilor. Or prin acest proiect consumatorii sunt pusi in pericol atat din punct de vedere al repararii prejudiciului (in sensul ca prejudiciul nu va mai fi reparat integral) cat si al vietii si integritatii corporale ale acestora!

În consecinta, rugam Parlamentul Romaniei sa retraga acest proiect extrem de daunator pentru consumatori. Parlamentarii sunt alesii poporului si reprezinta interesele cetatenilor acestei tari, drept pentru care insistam sa se realizeze o analiza temeinica a proiectului de lege, sa se constate ca acesta incalca dispozitiile legale si sa retraga/respinga acest proiect.

In cazul in care nici Parlamentul Romaniei , acest reprezentant al poporului, puterea legislativa a statului nu va intelege sa respecte legea vom participa alaturi de transportatori la toate actiunile de protest care vor fi organizate in perioada urmatoare in fata Parlamentului. De asemenea, CONROM solicita parlamentarilor alesi si platiti de noi romanii care traim in aceasta tara ca in situatia in care vor plafonarea preturilor industriei auto, atunci sa plafoneze toate sectoarele economice, sa plafoneze preturile la RCA, la combustibili, dobanzi bancare, alimente, salarii si pensii, etc. Nu este posibil ca intr-un sector economic sa se plafoneze preturile, iar in restul sectoarelor sa fie piata libera!

Acest proiect de lege reprezinta o amenintare directa la adresa consumatorilor de asigurari si a existentei intregii industrii auto si nu vom accepta ca drepturile sa fie incalcate. Vom face toate eforturile legale posibile pentru a inlatura aceasta amenintare.



Confederatia Nationala a Federatiilor si Asociatiilor de Consumatori (CONROM)

BIROUL DE PRESA



