O renaștere mecanizată a caravanelor cu cămile

O companie saudită este pe cale să depășească blocajele din lanțurile de aprovizionare cauzate de criza din Strâmtoarea Ormuz, iar analiștii se declară impresionați.

Mii de camioane traversează deșertul Arabiei Saudite pentru a ocoli restricțiile de navigație prin Strâmtoarea Ormuz și pentru a securiza o parte din fluxul de mărfuri.

Conform sursei citate, compania minieră Ma’aden, controlată de statul saudit, a mobilizat în ultimele două săptămâni operatori feroviari și rutieri pentru a transporta îngrășăminte pe cale terestră.

Convoaiele de camioane care traversează deșertul arab o cale de salvare pentru economia globală.

Într-o renaștere mecanizată a caravanelor cu cămile încărcate cu mărfuri care odinioară susțineau comerțul arab, autostrăzile, căile ferate și porturile din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Omanul au fost transformate într-o linie de salvare logistică de urgență, ocolind Strâmtoarea Ormuz.

„Șase sute au devenit 1.600, apoi 2.000”

După ce SUA și Israelul au atacat Iranul, Bob Wilt, directorul general al companiei miniere Ma’aden, controlată de statul saudit, a trimis directori în porturile de la Marea Roșie și, în decurs de două săptămâni, a angajat operatorii feroviari și de camioane pentru a transporta îngrășăminte în tot regatul.

„Ingredientul cheie”: o mulțime de camioane, majoritatea rulând non-stop, cu câte doi șoferi fiecare. „Șase sute au devenit 1.600, apoi 2.000; acum avem 3.500 de camioane care circulă din Golf până la Marea Roșie”, a declarat Wilt, fost director executiv la producătorul de aluminiu Alcoa.

Wilt, născut în Maryland, a declarat că Maaden își va fi recuperat restanțele la export până la sfârșitul lunii mai. „Nu știu dacă am crezut cu adevărat că putem face asta sau nu”, a spus el.

Un război economic de uzură

Această campanie reduce semnificativ deficitul de îngrășăminte care amenință aprovizionarea globală cu alimente. Întrucât discuțiile dintre SUA și Iran sunt blocate, conflictul a degenerat într-un război economic de uzură.

Fiecare transport maritim care traversează deșertul atenuează presiunea exercitată de o strâmtoare închisă și oferă guvernelor din Golf spațiu de așteptare pentru încheierea negocierilor și de schimbare a echilibrului puterii.

Rutele de transport fac parte dintr-o redesenare mai amplă a hărții logistice regionale, reorientând comerțul departe de vulnerabilul Golf Persic și oferind guvernelor și companiilor resurse esențiale pentru situații neprevăzute. Companiile de transport maritim, inclusiv MSC și Maersk, transportă mărfuri în toată peninsulă arabă.

Mobilizarea nu poate înlocui capacitatea transportului maritim sau concura la nivel de cost și nici nu poate evita penuria de combustibil pentru avioane și alte produse energetice. Cu toate acestea, a devenit un amortizor pe unele piețe cheie, susținând comerțul și contribuind la limitarea inflației globale.

Sute de Nissanuri, mutate cu trenul

Lanțul de supermarketuri Spinneys din Emiratele Arabe Unite a trimis camioane încărcate cu alimente britanice- inclusiv chipsuri de cartofi, fulgi de ovăz și gustări pentru copii – într-o călătorie de 16 zile din Kent, Marea Britanie, prin Europa de Vest, apoi prin Egipt și Arabia Saudită până la Dubai.

Etihad Rail Freight a mutat recent sute de Nissan-uri din Fujairah, pe coasta de est a Emiratelor Arabe Unite, în Abu Dhabi, situat în Golful Persic, marcând primul transport de vehicule cu trenul din țară.

Convoaiele de camioane sunt cel mai recent exemplu al modului în care economia globală a demonstrat o rezistență surprinzătoare în fața șocurilor legate de război.

În timp ce cele mai importante exporturi ale regiunii – petrolul și gazele naturale – au scăzut brusc, o cantitate substanțială continuă să fie expediată către piețele globale prin rute de rezervă.

Compania saudită Aramco s-a bazat puternic pe conducta sa est-vest către portul Yanbu de la Marea Roșie, în timp ce Emiratele Arabe Unite au livrat mai mult țiței prin Fujairah. Ambele țări explorează modalități de a extinde capacitatea acestor legături petroliere. Alte propuneri includ construirea de noi linii feroviare și extinderea infrastructurii portuare în regiune.

 1 comentariu
Comentarii (1)
UbiMortus 15.05.2026, 19:57

Aceiași saudiți care au primit subvenții agricole de la statul român?

Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
