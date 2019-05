(Publicitate) Cum iti dai seama din prima ca o companie de inchirieri masini este serioasa?

Pe masura ce nivelul de trai creste, oamenii incep sa investeasca din ce in ce mai mult in confortul lor si, daca nu detin un autoturism propriu, cauta modalitati eficiente si placute de transport. Tramvaiele, autobuzele sau taxiurile nu sunt nici eficiente, nici prea placute, tinand cont de aglomeratia si timpul pierdut in mijloacele de transport in comun, respectiv de tacticile pe care unii taximetristi le folosesc pentru a scoate cat mai multi bani de la clientii lor.

In aceste conditii, singura solutie optima, indiferent ca ajungi intr-un oras nou in concediu sau in interes de business, este sa apelezi la o companie care ofera servicii de inchirieri masini. Totusi, tinand cont ca in ultima vreme au aparut tot mai multe astfel de companii, profitand de trendul ascendent al pietei, trebuie sa stii cum sa deosebesti una profesionista de una neserioasa.

Tinand cont de obiectul de activitate al unei companii de inchirieri masini, cea mai simpla modalitate prin care sa iti dai seama daca aceasta este de incredere sau nu este sa ii studiezi parcul auto. Bineinteles, inainte sa iei o decizie trebuie sa cercetezi si alte detalii, precum conditiile de predare si returnare sau politica privind asigurarile auto sau parasirea tarii. Insa un lucru este cert: o companie care nu are o flota numeroasa si diversificata de autoturisme nu poate fi serioasa!

Iata in continuare cum arata flota de masini a FocusRent, companie de inchirieri masini cu o experienta de peste 10 ani pe piata din Bucuresti, Otopeni si Cluj-Napoca:

– categoria economy: Dacia Logan, Ford Fiesta, Opel Corsa, Ford Focus, Skoda Octavia;

– categoria luxury: Ford Mondeo, VW Passat, Audi A4;

– categoria SUV si 4×4: Dacia Duster, Hyundai Santa Fe, Nissan Pathfinder, BMW X5;

– categoria microbuze: VW Transporter, Mercedes Vito.

Trebuie precizat ca autoturismele enumerate mai sus sunt mai noi de 5 ani, au toate reviziile la zi si beneficiaza de toate taxele si asigurarile auto – RCA, rovinieta, full CASCO. De asemenea, avand in vedere ca se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si celor juridice si ofera servicii de inchirieri masini atat pe termen scurt, cat si pe termen lung, FocusRent are o flota foarte diversificata. Intalnim atat autoturisme cu transmisie automata, cat si manuala, din patru clase diferite si deopotriva modele romanesti si straine.

In concluzie, o companie profesionista de inchirieri masini trebuie sa aiba un parc auto cat mai diversificat, pentru ca toti potentialii clienti sa gaseasca un autoturism potrivit, indiferent de bugetul si preferintele lor sau de natura evenimentului la care participa.