(Publicitate) IAB Europe anunță primii speakeri pentru Interact 2019

Brussels, 27 martie 2019 – IAB Europe, principala asociație a industriei de publicitate digitală din Europa, a anunțat astăzi lista inițială de speakeri pentru conferința sa anuală, Interact. A treisprezecea ediție Interact va avea loc intre 4 si 5 iunie, in Varșovia, Polonia. Peste 700 de participanți, de la advertiseri, experți in digital, și agenții, la personalități din media sunt așteptați să participe la acest eveniment. Reprezentanți ai unor companii ca P&G, Verizone Media (Oath), Douglas, IBM si BBDO vor urca pe scena pentru a dezbate tema conferinței: Growing change. Changing Growth (Transformare accelerată. Creșterea transformării). Pentru ambele elemente vor surveni o serie de metamorfoze: transformarea se accelerează in urma schimbărilor la nivel politic si de reglementare, ce devin la fel de critice ca inovațiile in tehnologie si evoluția comportamentului consumatorului. Creșterea își schimba focusul de pe cantitate pe calitate si noi modele de business își fac apariția.

Taide Guajardo, Brand Operations Director, Procter & Gamble Europe, va urca pe scenă în Ziua 1, pentru a prezenta de ce și cum P&G transformă promisiunile în acțiune si redefinește ceea ce brand-urile pot face pentru societate. Va explica ce înseamnă creșterea pentru compania pe care o reprezintă si de ce P&G își propune să retraseze noile standarde pentru confidențialitate, transparență și etică în utilizarea tehnologiilor machine learning si inteligență artificială. Guajardo inspiră creștere si transformare la P&G de aproape 30 de ani, administrând un budget semnificativ și o echipă de peste 200 de marketeri și agenții partenere de pe tot cuprinsul Europei. Misiunea ei este să identifice inovația și să o implementeze la nivel de marketing pentru întregul portofoliu de branduri P&G.

Conferința care se întinde pe parcursul a două zile va găzdui peste de 40 de speakeri, care vor prezenta în cadrul unor keynote-uri si discuții în panel experiențele, inspirația si soluțiile lor la problemele industriei. Lista de speakeri din acest an a fost analizată și decisă de un Consiliu Consultativ, care a trecut în revistă peste 80 de propuneri pentru a alege cel mai bun conținut posibil pentru Interact 2019. Subiectele alese includ publicitate programatica audio și voce, addressable TV, OOH digital, e-commerce, brand safety, marketing prin influenceri și inteligență artificială. În urma propunerilor depuse, următoarele companii au fost invitate să prezinte:

Dominic Grainger, Chief Executive GroupM, EMEA,

Anita Caras, Research Director, Verizon Media,

Liam Brennan, Global Director of Innovation, Mediacom,

Kristanne Roberts, Global Development Director, Kantar,

Dr Jochen Schlosser, Chief Strategy Officer, Adform,

James Brown, Managing Director EMEA, Rubicon Project,

Sofie Rutgeerts, Senior Digital and Innovation Analyst, SBS Belgium.

Interact 2019 va fi inaugurat cu o prezentare a rezultatelor studiului AdEx Benchmark realizat de IAB Europe, ghidul complet al pieței de publicitate digitală din Europa, ce va reliefa cele mai recente statistici si arii de creștere.

„În fiecare an, Interact reunește cele mai strălucite personalități din digital pentru a analiza ultimele trenduri, descoperi inovații tehnologice și introduce cele mai bune practici de business. În acest an, în lumina celor mai dramatice schimbări politice si de reglementare din istoria modernă a publicității digitale, avem șansa perfecta de a analiza cum vor impacta aceste schimbări și ce creșteri vor cataliza pentru industria de advertising. Suntem încântați să organizăm acest eveniment alături de IAB Polonia în Varșovia, într-unul dintre principalele hub-uri de inovație în digital”, a spus Townsend Feehan, CEO, IAB Europe.

Pentru a trece în revistă lista inițială de speakeri, accesați www.interactcongress.eu

Biletele pot fi cumpărate accesând https://registration.interactcongress.eu, cu discount Early Bird, valabil până la 12 Aprilie 2019.