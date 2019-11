Știri România (Publicitate) Masuri de protectie a mediului prin reciclare

Elaborarea unor masuri de protectie a mediului inconjurator a devenit o problema la nivel global, datorita efectelor nocive ale poluarii asupra solului, apei, aerului si implicit asupra sanatatii oamenilor. De aceea, elaborarea si respectarea unor masuri de protectie a mediului este vitala atat pentru noi, cat si pentru un viitor durabil al copiilor nostri. Constientizand efectele poluarii mediului putem vizualiza riscurile majore la care suntem supusi zilnic daca nu ne luam masurile necesare pentru protectia mediului. Raspunderea noastra, a tuturor, este sa protejem aceasta planeta frumoasa si o putem face prin masuri simple, cum ar fi: utilizarea de cosuri gunoi, cosuri colectare selectiva, prin utilizarea de pubele si de eurocontainere. Printr-o colectare selectiva a deseurilor putem aduce schimbari importante atat in viata economica, cat si in viata sociala. Trebuie sa ne educam copiii in spiritul respectului fata de om si fata de natura. Solutii profesionale pentru colectarea selectiva a deseurilor ar trebui sa fie prin amplasarea de pubele, eurocontainere, cosuri gunoi in orase, sate, parcuri, atat stradale, cat si in interiorul institutiilor publice, cladirilor de locuinte, birourilor etc.