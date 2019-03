(Publicitate) Pasi simpli care te pot ajuta sa obtii si sa folosesti Bitcoins

Cea mai usoara si cea mai rapida modalitate de a cumpara bitcoins instant, cu un card de credit sau un card de debit, este via tradesilvania.com. Monedele digitale sunt stocate in siguranta in contul tau. Inainte de a incepe sa utilizezi Bitcoin, exista cateva lucruri pe care trebuie sa le cunosti pentru a folosi moneda in siguranta. Bitcoin este o moneda destul de puternica, dar, de asemenea, diferita de moneda pe care o cunosti si o folosesti in fiecare zi. Iata ce trebuie sa stii:

Moneda Bitcoin nu poate fi contrafacuta. Poti utiliza Bitcoins pentru a trimite sau primi orice suma de bani, cu oricine, oriunde in lume, la un cost foarte scazut. Platile Bitcoin sunt imposibil de blocat, la fel si portofelele Bitcoin. Cu Bitcoin poti controla direct banii fara a trece printr-o terta parte, cum ar fi banca sau Paypal. Toate tranzactiile Bitcoin sunt stocate public si permanent in retea, ceea ce inseamna ca oricine poate vedea soldul si tranzactiile oricarei adrese Bitcoin.

Cum poti obtine Bitcoins

Poti obtine Bitcoins prin acceptarea lor ca o plata pentru bunuri si servicii, sau prin cumpararea acestora cu card bancar. Monedele sunt apoi stocate intr-un portofel digital, si pot fi gestionate oricand in siguranta. Cele doua metode de mai sus sunt cele mai populare pentru incepatori, fiind usor de utilizat, iar comisioanele de tranzactionare sunt relativ scazute. Cu toate acestea, exista si alte modalitati prin care poti obtine Bitcoins.

Minerit monede Bitcoin

Daca ai auzit de Bitcoin, ai auzit, probabil, si de minerit. Mineritul Bitcoin este procesul de participare la validarea tranzactiilor Bitcoin. Cu toate acestea, acesta este un mod mult mai avansat de a obtine Bitcoins, si nu este recomandat in general incepatorilor.

Carduri cadou in criptomonede

Aceasta este o modalitate foarte usoara de a obtine Bitcoins. Diverse site-uri online iti permit sa cumperi Bitcoins cu diferite carduri cadou, inclusiv Amazon si Google Play.

ATM-uri Bitcoin

ATM-ul Bitcoin este, probabil, cel mai convenabil mod de a obtine bitcoins, daca exista unul in zona ta. Cu toate acestea, taxele de tranzactie ridicate anuleaza factorul de confort al acestuia. ATM-ul nu necesita verificari pana la o anumita suma, si tot ce trebuie sa faci este sa introduci numerar in ATM.

Primul pas in utilizarea de bitcoins poate fi foarte interesant, deoarece este o tehnologie noua. Bitcoins pot fi folosite pentru a achizitiona aproape orice doresti. Servicii dentare, o masina noua, o vacanta si chiar imobile de lux. Exista un numar tot mai mare de servicii si comercianti care accepta Bitcoin in intreaga lume. Retine insa ca operatiunile Bitcoin nu pot fi inversate sau rambursate. Este recomandat sa tranzactionezi numai cu persoane sau cu magazine in care ai incredere.