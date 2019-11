„Imobiliarele reprezinta una dintre cele mai sigure si de incredere investitii financiare din Canada” – declara Christopher Alexander, specialist in imobiliare in zona Ontario-Atlantic.

Proiecte ofertante, care aduc un venit substantial

Calculele specialistilor arata ca investitiile in imobiliarele canadiene au un randament de circa 20- 25 la suta pe an. In general, investitorii straini prefera structurile de tip condominium rezidential, cu 20-25 de unitati. Specialistii Precondo recomanda intrarea intr-un proiect inca de la inceput – cumpararea terenului, prevanzarea si construirea, pentru ca astfel sporesc sansele unui profit mai mare. Trebuie mentionat faptul ca aceste structuri condominium – complex de case sau de blocuri de apartamente – sunt in vizorul antreprenorilor in primul rand pentru inchiriere.

In mai multe zone din Canada, dar in special la Toronto, cererile pentru inchirieri de apartamente sunt astronomice, iar oferta e extrem de mica. Tendinta se va mentine, ba chiar se va accelera, apreciaza unii specialisti in piata imobiliara. Motivul e simplu: de exemplu, in Toronto si in suburbii se muta tot mai multa lume, mai ales din motive de job, plus migratie din afara Canadei.

Preturile locuintelor fiind extrem de ridicate, piata imobiliarelor de inchiriat va cunoaste un boom si mai mare. In acest moment, chiria medie in Toronto a depasit 2500 de dolari pe luna. Pe termen scurt, lipsa locuintelor de inchiriat se mentine, spun expertii imobiliari, dar exista o serie de promisiuni la nivel guvernamental legate de programe privind sprijinirea dezvoltatorilor, pentru a construi apartamente destinate inchirierii, cum ar fi reducerea unor taxe.

In ultimele 12 luni, numarul unitatilor finalizate pentru inchiriere reprezinta doar 20 la suta din cerere, scrie site-ul livabl.com, care se ocupa de piata imobiliarelor din toata America de Nord.

Avantaje importante pentru cei care vor sa faca investitii imobiliare in Canada

Daca va ganditi sa faceti o asemenea investitie, e bine sa stiti anumite aspecte de ordin practic. In primul rand, in Canada nu ai nevoie de rezidenta sau de cetatenie pentru a investi in imobiliare. Daca scopul investitiei este inchirierea, trebuie sa completati formularele anuale necesare impozitarii, chiar daca nu sunteti rezident. Nu e de neglijat faptul ca si investitorii straini au acces la creditele de la banci canadiene. Fiind dobanzi foarte mici, sunt multe situatii in care e mai rentabil creditul la o banca din Canada, decat la una de acasa.

Un alt avantaj este reducerea fiscala de care poate beneficia investitorul in imobiliare. De exemplu, dobanda la banii imprumutati pentru a investi in imobiliare se deduce din impozit, daca e folosit sa genereze venit. In plus, sunt o serie de tari cu care Canada are acorduri fiscale, pentru a evita dubla impozitare.



