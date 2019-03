(Publicitate) Produse autentice ale unor branduri populare – la dispozitia publicului pe Differenta.ro

Nu de putine ori poate ti s-a intamplat sa ai in fata ochilor rochia favorita si erai pe punctul sa platesti suma enorma ce se cerea pentru ca era semnata de un brand arhicunoscut. Momentul in care ai sesizat insa un defect ce nu ar fi caracteristic unui nume care se respecta a fost cel in care ai constientizat ca ti se inmana un fake. Daca de atunci ai invatat sa fii mai receptiv/a vizavi de astfel de investitii, insemna ca lectia a fost asimilata cum trebuie. Nenumarate sunt la ora actuala magazinele care pretind ca ofera produse originale, autentice, insa dupa prima purtare a unui articol vestimentar sau accesoriu, deja paleste in culoare si estetica.