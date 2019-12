Dupa promotiile din februarie-martie, respectiv iunie-iulie, a urmat randul celor din octombrie-noiembrie sa primeasca diplomele semnate de Ovidiu Joita. CEO si fondator al agentiei de marketing online iAgency, acesta are o experienta de peste 15 ani in domeniu, iar acum s-a gandit ca este momentul potrivit sa impartaseasca, in mod organizat, din cunostintele sale.



Jedi SEO School se desfasoara pe parcursul a doua luni, de luni pana miercuri, intre orele 18:00 si 20:00, la sediul iAgency din apropierea Pietei Unirii din Bucuresti. Aceasta inseamna, in total, aproape 50 de ore de informatii teoretice si practice, studii de caz, „teme pentru acasa”, dar si prezentari sustinute de unii dintre cei mai cunoscuti profesionisti din domenii conexe marketingului online (UX, Google Analytics, PPC etc).



La Jedi SEO School, vei afla atat despre optimizarea on page si off page, cat si despre indicatorii de User Experience si valoarea brandului in SEO. Acestia din urma sunt doi dintre metricii luati in considerare din ce in ce mai mult de Google in ierarhizarea site-urilor in paginile cu rezultate, in ultimul timp. Astfel, in cadrul acestei veritabile „scoli”, vei afla informatii 100% actualizate si relevante pentru anul 2019.



„Jedi SEO School a aparut pentru ca mi-am dorit sa las ceva mai departe. Ceea ce m-a facut sa grabesc lansarea proiectului a fost lipsa fortei de munca specializate din domeniul Search Engine Optimization. Prin intermediul acestor cursuri, sper sa identific cu mai mare usurinta tinerii cu potential in marketing online”, a declarat Ovidiu Joita. „Nu pot promite cursantilor ca vor deveni experti SEO in doua luni, intrucat nu este un domeniu care se invata atat de usor, insa vor avea la dispozitie tot ce le trebuie pentru a incepe lucrul ca specialisti”, mai puncteaza „Jediul” acestei scoli.



Recomandări Un cioban de 19 ani s-a întâlnit cu o ursoaică cu doi pui. Gestul care i-a salvat viața

„Padawanii” sai, mai exact cursantii, au si un grup dedicat de Facebook, accesibil doar lor, unde pot oricand primi raspunsuri la nelamuririle lor sau pot citi articole cu cele mai noi tendinte din domeniul marketingului online.



Astfel, Jedi SEO School se extinde mult peste cele doua luni de cursuri propriu-zise. In ceea ce priveste profilul participantilor, acesta este unul foarte eterogen: atat antreprenori, cat si corporatisti care vor sa isi schimbe domeniul de activitate si oameni care pur si simplu doresc sa isi aprofundeze cunostintele.



Recomandări Calvarul unei familii din București după ce și-au dat în chirie apartamentul unei agenții imobiliare

„Vreau o piata de SEO in Romania in care agentiile sa nu se mai ‘bata’ intre ele la nivelul cunostintelor tehnice, ci pe taramul creativitatii. Din pacate, media de retentie a unui client in piata de SEO din tara noastra este de doar 4 luni, asta desi aceste servicii sunt necesare pentru orice tip de business, oricand. Acest lucru trebuie sa se schimbe, iar brandurile mari sa contracteze servicii SEO de calitate”, conchide Ovidiu Joita.



Inscrierea la Jedi SEO School costa 500 de euro, un pret modic avand in vedere ca se „traduce” prin 10 euro pe ora de informatii primite. In plus, avand in vedere ca marketingul online este un domeniu de viitor, absolventii acestor cursuri isi vor gasi cu siguranta un loc de munca remunerat cu un salariu peste media din Romania.



GSP.RO Premieră mondială! Anunțul făcut de Marian Drăgulescu în urmă cu câteva momente

HOROSCOP Horoscop 5 decembrie 2019. Leii sunt cuprinși de griji și temeri