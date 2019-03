(Publicitate) Sistemul Educational Romanesc

In acest moment putem observa ca in Romania exista o mare problema in a faciliza accesul tinerilor absolventide studii liceale si universitare la locuri de munca conforme cu pregaturea lor. Ultimele guverne au pus accent pe micsorarea ratei de abandon in randul tinerilor de studii medii si superioare si au neglijat faptul ca acesti tineri trebuie sa si faca ceva dupa terminarea studiilor. Astfel tot mai multi tineri termina studiile si nu isi gasesc un loc de munca sau daca il gasesc nu e pe specializarea lor. In momentul de fata se pune foarte mic accent pe scolile de arta si de meserii si vedem cum tineri cu diplome nu stiu decat teorie si practica deloc.

Exista 2 probleme legate acest fapt, prima o reprezinta aceea ca programele actuale care stau la baza sistemului de aducatie Romanesc pun mult prea mare accent pe dobandirea de cunostinte teoretice si se axeaza foarte putin pe practica. Astfel avem generatii intregi de absolventi care practice nu stiu sa faca nimic si care, multi dintre iei, vor lucre pe alte domenii decat cele pentru care s-au pregatit. In plus tinerii nu sunt monitorizati si nu sunt incurajati sa faca ce le place lor.

Desi pare comica aceasta imagine reprezinta reprezinta realitatea sistemului educational din Romania. Tinerii ar trebui inca de la varste fragede incurajati si indrumati mai apoi sprea asi alege ce vor sa faca in viata in functie de ce le place si mai ales in functie de ce abilitati si inclinatii are fiecare in parte. In viitor facand ce le place vor merge cu placer la munca si vor avea un randament mult mai ridicat iar societatea ar avea mult mai mult de castigat.

A doua problema, care este destul de grava, este accea ca nu exista o corelare intre nevoia de locuri de munca si ce iese de pe bancile scolilor. In momentul de fata in Romania absolventii ies pe banda rulanta fara a se tine cont si daca pentru domeniul respectiv exista cerere pe piata locurilor de munca. Astfel vedem cum absolventi ce au o anumita pregature, dupa terminarea studiilor se lovesc de cruntul adevar ca nu isi gasesc loc de munca si sunt nevoiti sa faca cursuri de recalificare, asta in conditiile in care abia au terminat studiile si in loc sa intre in productie statul consuma alti bani pentru pregaturea lor.

Traind intr-o perioada in care informatia circula foarte usor, tinerii din zilele noastre vor sa aibe un progress rapid in scara erarhica si astfel competitia devenind una puternica. Piata locurilor de munca are o oferta destul de variata, cerintele angajatorilor fiind pe masura salariilor oferite. Multi dintre tinerii absolventi, desi nu au experienta practica in domeniul respectiv au uneori asteptari salariare prea mari. Apare astfel competitia in ocuparea unui loc de munca cat mai bine platit. NU este de neglijat nici beneficiile extra oferite de angajatori cum sunt: mese incluse, program flexibil, bilete de vacanta, bonusuri salariale, etc pentru a atrage tinerii bine pregatiti. Pentru un tanar cea mai grea perioada din an o poate reprezenta sesiunea cand au de asimilat o cantitate insemnata de informatii. Astfel unii dintre iei amana invatatul pe ultima suta de metri sic and observa ca nu mai au timp se panicheaza si sunt tentati s aapeleze la tot felul de dispozitive pentru a promova examenele. Metodele de copiat la examene au tinut si ele pasul cu evolutia tehnologica iar fituicile nu mai sunt la moda acum. Acestia folosesc o casca de copiat fara fire cu ajutorul careia spera sa i-a o nota de trecere la examenul respectiv. Tinerii au tehnologia de partea lor si astfel tentatiile sunt unele foarte mari, totusi trebuie sa tinem seama ca pentru a reusi in viata trebuie sa aibe un comportament moral adegvat.

O alta prblema a sistemului educational din Romania este aceea ca nu se reuseste sa se tina pasul cu evolutia tehnologiei. In ultimul deceniu evolutia tehnologiei a cunoscut un ritm foarte accelerat iar sistemul nostru educational nu a reusit sa tina pasul. In fiecare an apar tehnologii noi, apar materii noi care s-ar putea studia, in timp ce in scoli inca se studiaza procedee sau limbaje vechi, care nu se mai folosesc. Astfel tinerii absolvenit care sunt norocasi sa lucreze pe domeniul care s-au pregatit observa in momentul in care incep sa lucreze ca sunt lucruri de care poate nici nu au auzit sau de care chiar daca au auzit nu au studiat si nu stiu despre ce este vorba.

Lipsa facilizarii accesului absolventilor de studii medii si universitare la locuri de munca decente, reprezinta o mare problema a Romaniei in momentul de fata. Acest lucru corelat si cu performanta scazuta a sistemului educational Romanesc au creat premisele emigrarii masive a tinerilor capabili din tara noastra. Aleg sa plece in alte tari pentru a studia unde au conditii net superioare celor din tara noastra si unde sunt mult mai bine motivate. Din pacate foarte putini dintre acesti tineri se vor mai intoarce inapoi, poate doar in vacanta. Daca la inceput plecau doar cei mai buni dintre tineri si aici ne referim la olimpici sau cei care au obtinut rezultate exceptionale la concursuri internationale, observam acum cum si cei care nu au rezultate medii spre bune pleaca sa studieze in exterior. In tot acest timp Romania suferind o pierdere enorma deoarece acesti tineri capabili nu vor adduce contributii pentru evolutia tarii noastre.

Cu siguranta in urmatorii ani vom mai asista la nenurate reforme ale legilor educatiei, vom vedea cum noi ministri au noi idei, se vor intoare fosti ministry care isi vor relua programele initiale si tot asa. Daca nu va exista un plan clar si concret care va trebui sa aibe o continuitate si sa nu fie schimbat de la un guvern la altul Romana nu va face progrese insemnate. Tinerii sunt total debusolati de aceste schimbari frecvente si care deseori nu au efecte benefice insemnate.