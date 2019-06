A fost ca un soc, precum o surpriza neasteptata dar bine meritata, acel moment cand am tinut in maini pentru prima data un smartphone performant, extrem de fiabil si multifunctional. La fel mi se intampla si acum, de cand cu noile lansari tehnologice. Producatorii vin mereu cu ceva nou, cu caracteristici tot mai potrivite pentru nevoile mele si pentru tot ceea ce inseamna destindere catre nou si evolutie.

Si, cu toate astea, chiar daca aparitii tehnologice sunt cu miile, mie imi place sa le ”conserv” cat mai bine pe cele pe care le detin. Si asta pentru ca sunt de parere ca banii nu cresc in copaci, iar anumite achizitii chiar isi fac treaba asa cum trebuie, chiar si dupa ani si ani. Si daca si tie iti place sa ai grija de gadgeturile tale, fie mai vechi, fie proaspete lansari si achizitii, atunci acest material ti se va potrivi manusa. Astazi aflam despre cum ne putem folosi de accesorii GSM pentru a ne transforma experienta cu gadgeturile noastre intr-una de durata si de neuitat.

Intotdeauna va suna bine ceva nou, insa nu si cand nu ai finantele potrivite. Accesoriile destinate gadgeturilor moderne sunt de zeci de mii de ori mai accesibile decat reparatiile si chiar mai avantajoase decat o noua achizitie. Nici nu mai are rost sa schimbi tehnologia treptat, pana ajungi in top, ci poti astepta exact momentul oportun in care, gadgetul potrivit tie se lanseaza pe piata. In tot acest timp, te poti folosi de accesorii utile care sa-ti mentina gadgeturile actuale in perfecta stare, timp in care poti face economii pentru o noua aparitie tehnologica.

Cum te salveaza accesoriile nepotrivite de reparatii costisitoare si/sau achizitii noi

Cel mai important accesoriu au ramas dintotdeauna simpaticele huse telefoane. Iti salveaza cu succes telefonul atunci cand il scapi din mana, ferindu-te de costuri extrem de ridicate pentru reparatii. In plus, acum gasesti atatea modele, ca-I imposibil sa nu gasesti ceva pe stilul tau. Husele te apara si de contactul cu lichidele, atunci cand versi un pahar sau te prinde o ploaie. Din nou, husa salveaza situatia si nu permit circuitelor sa fie afectate. Si la fel de mult bine iti poate face si folia securizata pentru ecran.

Dar cel mai bine iti poti conserva telefonul daca nu-l folosesti excesiv, ci intr-o proportie cat mai mica. Nu spune nimeni sa-l tii de muzeu, ci sa-ti achizitionezi un smartwatch prin intermediul caruia poti efectua zeci de comenzi de baza si care nu vor mai necesita operarea in mod direct a telefonului mobil. Pentru achizitii de incredere, opteaza pentru unul dintre brandurile Apple, Fossil, Samsung, Xiaomi, Michael Kors, Maxcom, Skagen, Fitbit, Garmin sau Huawei, pe care le gasesti la SmartZone, un magazin marca BrandGSM, pe care il gasesti acum in Baneasa Shopping City.