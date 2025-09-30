„Puiul este mai ușor de recunoscut de către membrii familiei”

Un eveniment rar a avut loc la Grădina Zoologică din Oklahoma City, SUA. Un pui de langur negru Tonkin, o specie pe cale de dispariție, s-a născut pe 8 septembrie.

Micuțul, un mascul, are o culoare portocalie strălucitoare, Puiul de maimuță, încă fără nume, este o atracție pentru vizitatorii grădinii zoologice. Părinții puiului sunt Pam și Ripley.

Culoarea sa neobișnuită are un scop important. „Prin culoarea sa distinctivă, puiul este mai ușor de recunoscut de către membrii familiei”, a explicat directorul grădinii zoologice, Pace Frank, pentru revista People.

Grupurile de languri au grijă împreună de pui. Imaginile distribuite pe Facebook arată micuțul agățat de brațul unui adult din grup.

Culoarea portocalie a blănii va dispărea treptat

În decurs de un an, blana puiului își va schimba culoarea, devenind neagră, la fel ca a adulților. Acest proces de schimbare a culorii este tipic pentru toți puii acestei specii.

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii clasifică langurii negri Tonkin ca fiind o specie pe cale de dispariție. În sălbăticie mai există doar între 2.000 și 3.000 de exemplare.

„Fiind o specie amenințată, această naștere este ceva deosebit, foarte specială pentru grădina zoologică și echipa noastră”, a declarat Shannon Charles-Ray, curator pentru primate la Grădina Zoologică din Oklahoma.

