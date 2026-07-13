Lotul ar putea fi gata între septembrie și octombrie

Asociația Pro Infrastructură precizează luni seară că Autostrada A3 de la Chiribiș la Suplacu, realizată de antreprenorul român Construcții Erbașu, nu va fi gata mai devreme de sfârșitul lunii septembrie.

Punctul critic al lotului îl reprezintă structurile din apropierea lacului Suplacu de Barcău și zona satului Porț, aflat exact la granița dintre județele Bihor și Sălaj.

„Pe cei 26,35 kilometri dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău avem asfalt pe cea mai mare parte din lot și toate pasajele și viaductele suprabetonate, unele chiar cu uzură așternută și rosturi de dilatație instalate. Fac excepție două structuri din apropierea lacului Suplacu de Barcău. Se adaugă zona cu numeroase ziduri de sprijin de lângă Porț. Acestea sunt punctele critice rămase în urmă”, precizează Pro Infrastructruă, pe Facebook.

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Contractul dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău a fost semnat în 24 noiembrie 2023 cu Erbașu și prevedea 6 luni de proiectare și 18 de execuție. Proiectul tehnic a fost aprobat cu întârziere, abia în 19 decembrie 2024. Abia în 20 ianuarie 2025 a fost emis și ordinul de începere pentru lucrări. Prin urmare, termenul contractual de finalizare actualizat este 20 iulie 2026.

Potrivit estimărilor reprezentanților ONG-ului, constructorul român ratează la limită termenul contractual de finalizare din luna iulie.

„Așteptăm deschiderea circulației nu mai devreme de final de septembrie. Octombrie în scenariul mai pesimist. Oricum, va fi o întârziere mică față de iulie, termenul contractual asumat de antreprenorul Erbașu”, potrivit Asociației Pro Infrastructură.

Contractul are o valoare de 884 milioane lei fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

Vești bune pentru continuarea dintre Biharia – Chiribiș

În schimb, Asociația Pro Infrastructură a precizat duminică, 12 iulie, că lotul Biharia – Chiribiș din Autostrada A3 ar putea fi „marea surpriză din decembrie 2026”. Acest tronson de 28,55 de kilometri se află în întregime tot în județul Bihor. Lucrările sunt realizate de o asociere de constructori Precon Transilvania și Citadina 98.

„Mobilizarea este foarte bună pe cei 28,55 de kilometri între Biharia (Oradea Nord) și Chiribiș, parte din Autostrada Transilvania. Sunt șanse reale ca antreprenorul să reușească să dea în trafic lotul în decembrie, mult înainte de termenul contractual, mai 2027, fără extensii de timp și giumbușlucuri birocratice. Doar câteva structuri nu sunt suprabetonate, iar la terasamente avem asfalt pe multe zone”, a scris Asociația, pe Facebook.