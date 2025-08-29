Punga de gaze de la Amara a explodat: flăcările se înalță la zeci de metri în aer, a fost emis mesaj RO-Alert

Video: ISU Ialomița.

Ce transmite ISU Ialomița

UPDATE: ISU Ialomița a transmis un comunicat oficial după explozia pungii cu gaz de la Amara.

În data de 29 august 2025, la ora 15:40, un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, județul Ialomița, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autoritățile locale pentru captarea și stocarea apei potabile.

Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice și materiale solide, cu înălțimi de până la 50-60 metri, care a pus în pericol locuințele aflate în apropiere. În urma fenomenului, s-a format și un crater cu o rază de aproximativ 40-50 metri.

Jetul se manifestă intermitent, atingând înălțimi de 20-30 metri și degajă apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ.

În urmă cu puțin timp, jetul s-a aprins, generând flăcări vizibile în zona de risc. Dată fiind situația creată, pentru protejarea populației și limitarea efectelor evenimentului, au fost dispuse următoarele :

stabilirea unei zone de risc pe o rază de 300 m;

evacuarea preventivă a 270 de persoane din 144 de case, fără înregistrarea de probleme medicale;

transmiterea unui mesaj RO-ALERT către populația din localitatea Amara;

sistarea utilităților (energie electrică, gaze naturale, apă) în zona afectată;

oprirea traficului rutier și restricționarea accesului persoanelor neautorizate;

identificarea spațiilor de cazare pentru relocarea temporară a persoanelor evacuate.

Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului acționează echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița, sprijinite de specialiști CBRN din cadrul USISU Ciolpani și ISU Călărași, alături de reprezentanți ai furnizorilor de utilități, Gărzii de Mediu, Apelor Române, precum și autorități locale și județene.Dispozitivul de intervenție va fi suplimentat cu autospeciala cu roboți din cadrul ISU B-IF.

IL – loc. Amara – incident forare puț de mare adâncime

Misiunea este în dinamică.

Știrea inițială

Punga cu gaz a fost atinsă în timp ce mai mulți muncitori forau pentru săparea unei fântâni.

„ATENȚIE!! Accident produs lângă uzina de apă, cu degajări masive de substanțe toxice. Păstrați-vă calmul și respectați recomandările dispuse de autorități, inclusiv a celor care presupun evacuarea din zona expusă, restricții rutiere sau rute ocolitoare. Închideți ușile și ferestrele, astupați gurile de aerisire, și opriți funcționarea instalațiilor de ventilație sau climatizare! Informați și persoanele din jurul dumneavoastră” arăta mesajul RO-Alert primit de localnici la ora 19:30.

Ce a spus Raed Arafat

Raed Arafat, șeful DSU, a făcut declarații în direct despre acest incident la televiziunea Digi24: „Ultima măsurătoare pentru gaz metan pe care o avem este la 7%, și este risc de explozie la flacără. În acest moment, riscul scade, pentru că gazul a luat foc și nu se mai răspândește, arde la ieșire. Oamenii de-acolo au luat măsuri de protecție, sunt la 200 de metri cel puțin, casele au fost evacuate și în jur de 200 de persoane au fost evacuate.

Prima casă din apropiere de focul respectiv a început să ia foc, dar pompierii nu pot interveni, pentru că riscul este prea mare. Au venit experți de la Rompetrom care au expertiză în astfel de situații și așteptăm să vedem cum va evolua în următoarele ore. Focul nu se va stinge intenționat, va fi lăsat, este mai sigur așa.”

