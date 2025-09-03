Ce metodă aplică livratorii pentru a evita conflictele

Companiile de livrări de mâncare sau alte produse au un număr mare de angajați, de la oameni care au familii pe care trebuie să le întrețină, până la studenți care au nevoie de o sursă de venit.

În contextul ultimelor scandaluri, în care mai mulți livratori au fost loviți de cetățeni români, acest loc de muncă a devenit din ce în ce mai nesigur pentru străini. Astfel, anumite persoane au recurs la metode prin care să se diferențieze de livratorii străini, pentru a nu fi agresate de participanții la trafic, clienți sau alte persoane.

O imagine surprinsă pe străzile din București de către Vitalie Cojocari arată cum pe rucsacul unui livrator scrie RO.

Jurnalistul a vrut să afle explicația chiar de la livrator, iar ulterior a împărtășit-o pe rețelele de socializare.

„L-am întâlnit în trafic azi și am reușit să vorbesc cu el. Să-i zicem Alin. Pe rucsacul de livrator avea scris mare și clar „RO”. Din nou, ușor de înțeles motivul. Totuși, am vrut să aud povestea chiar de la el. La un semafor, când s-a oprit pe dreapta, am reușit să discutăm”, a transmis Vitalie Cojocari.

Recomandări Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei

„Ca să nu o pățesc, am luat această decizie”

Livratorul a spus că riscă prea mult în trafic și s-a săturat, în primul rând, de claxoane. Totodată, a precizat că nu are nimic cu livratorii din Asia și nu înțelege de ce oamenii se comportă în acest fel cu ei.

„Nu am nimic cu ei, cu cei veniți. Am prieteni din Asia. Sunt oameni buni, ne înțelegem bine, nu înțeleg ce are lumea cu ei. Dar, ca să nu o pățesc, am luat această decizie: să scriu pe spate”, spune livratorul.

Amintim că un livrator nepalez din București a trecut prin clipe de groază, după ce un tânăr s-a apropiat de el, a pornit filmarea și l-a lovit cu pumnul în figură, fără niciun motiv. Năucit, asiaticul a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a dat un răspuns halucinant: „Ești un invadator”.

De asemenea, un livrator străin a fost bătut de un român, cu o bucată de lemn, pe o stradă din Cluj-Napoca.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE