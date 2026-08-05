„Continuăm să îmbunătățim structura Ministerului Apărării în conformitate cu nevoile și experiența” războiului purtat împotriva Ucrainei, a declarat Putin.

Cea mai importantă numire este cea a generalului-colonel Denis Liamin în postul de comandant-șef al Forțelor de Sisteme fără Pilot, prevăzută ca o ramură nouă a armatei ruse, dar aflată deocamdată în stadiu de proiect.

Vladimir Putin a recunoscut că Forțele de Sisteme fără Pilot nu există deocamdată în cadrul armatei ruse, dar a subliniat că generalul Liamin va avea ca sarcină că „finalizeze formarea acestei noi ramuri”.

Denis Leamin (47 de ani) a comandat până de curând Armata a 58-a Combinată de Arme, unde l-a înlocuit pe cunoscutul general Ivan Popov, demis și arestat după ce l-a criticat pe șeful Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov.

Liderul rus a anunțat totodată înființarea Serviciului Logistic Comun al Ministerului rus al Apărării și l-a numit la conducere pe generalul-colonel Valeri Solodciuk, fostul comandant al Districtului Militar Centru.

Noul comandant al Districtului Militar Centru este generalul-colonel Andrei Ivanaev, care a condus până de curând Districtul Militar Est și a fost înlocuit în post cu generalul-maior Piotr Bolgarev.

Prin înființarea Forțelor de Sisteme fără Pilot, Vladimir Putin calcă pe urmele lui Volodimir Zelenzki. Ucraina este prima țară care a creat Forțele de Sisteme fără Pilot ca ramură separată în cadrul armatei sale. Forțele ucrainene de Sisteme fără Pilot datează oficial din 11 iunie 2024.

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