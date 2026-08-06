Cu toate acestea, experiența neplăcută prin care a trecut o turistă este un semnal de alarmă pentru toți cei care urmează să plece într-o călătorie. O simplă neatenție făcută acasă a fost la un pas să îi anuleze definitiv concediul, transformând momentul îmbarcării într-o cursă contra cronometru plină de stres.

Tânăra, cunoscută pe platforma TikTok sub numele de utilizator @leeshandmoo, a povestit că a trăit „cel mai oribil moment” din viața ei și că dorește să îi avertizeze pe ceilalți pentru a nu trece prin aceeași situație.

Coșmar la poarta de îmbarcare

Totul a început după ce tânăra a uitat pașaportul în hainele puse la spălat. Documentul a trecut prin întreg ciclul mașinii de spălat, iar consecințele s-au văzut direct la aeroport. În momentul în care s-a prezentat la poartă, starea fizică a documentului a stârnit imediat suspiciuni în rândul personalului de sol.

Leesh a fost ultima persoană lăsată să urce în avion, după verificări lungi și extrem de tensionate. Pentru a stabili dacă documentul mai este valabil, angajații au fost nevoiți să trimită mai multe fotografii conducerii și să îl contacteze prin apel video FaceTime pe managerul companiei aeriene.

„Mi s-a spus clar că cel mai probabil nu vom fi lăsați să plecăm în vacanță. Au verificat inclusiv numerele bagajelor de cală, în cazul în care trebuia să ni le scoată din avion. Mi s-a făcut rău fizic când am auzit angajații vorbind între ei despre un adult și un copil care s-ar putea să nu se mai îmbarce”, a mărturisit tânăra.

Deși în cele din urmă i s-a permis accesul la bord, pașaportul ei – cu pagini uzate, descusute și deteriorate de apă – trebuie înlocuit de urgență.

Când este considerat un pașaport deteriorat și nevalid pentru călătorie

Cazul tinerei readuce în atenție regulile stricte ale autorităților de frontieră și ale companiilor aeriene. Un pașaport nu mai este considerat valid dacă prezintă deteriorări care depășesc uzura normală.

Conform ghidurilor oficiale ale autorităților de pașapoarte, un document devine neconform dacă:

Datele de identificare sau fotografia nu mai sunt lizibile;

Pagina laminată se dezlipește sau este zgâriată masiv;

Paginile interioare sunt rupte, tăiate, pătate grav sau lipsesc;

Coperta este desprinsă sau cipul electronic este deteriorat.

În timp ce mici zgârieturi pe copertă sau colțuri ușor îndoite reprezintă o uzură normală acceptată, trecerea pașaportului prin mașina de spălat anulează în majoritatea cazurilor valabilitatea acestuia, deoarece afectează atât elementele de siguranță, cât și lizibilitatea datelor sau funcționarea cipului.

Reacțiile călătorilor: între noroc chior și reguli aplicate la sânge

Comunitatea online a reacționat rapid la mărturia tinerei. În timp ce unii utilizatori au confirmat că au trecut prin stări similare de anxietate după accidente menajere similare, alții au povestit că au avut noroc la controalele de frontieră.

O altă utilizatoare a menționat că partenerul ei și-a spălat pașaportul cu doar două zile înainte de plecare și a reușit să treacă de control doar datorită bunăvoinței agenților. Pe de altă parte, unii călători s-au arătat surprinși de strictețea procedurilor, susținând că au călătorit fără probleme cu documente care aveau pagini desprinse sau urme de produse cosmetice.

Cu toate acestea, experții în aviație și autoritățile recomandă să nu vă bazați pe noroc. Dacă observați că pașaportul prezintă urme vizibile de deteriorare înainte de o călătorie, cea mai sigură decizie este solicitarea eliberării unui document nou sau a unui pașaport simplu temporar, pentru a evita anularea vacanței chiar în aeroport.

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