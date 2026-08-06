3,80 puncte, cea mai mare diferență de notă din România

Conștientă de pregătirea sa și sigură pe ceea ce redactase în foaia de examen, profesoara a refuzat să accepte un rezultat care o elimina din posibilitatea de a profesa la catedră și a decis să depună contestație.

Rezultatul reevaluării a confirmat bănuielile învățătoarei și a scos la iveală o eroare masivă de corectură. Nota inițială i-a fost majorată cu aproape patru puncte, lucrarea fiind evaluată în final la 8,70. Această creștere de 3,80 puncte reprezintă cea mai mare diferență de notă înregistrată la nivel național în această sesiune a examenului.

Patricia Cristina Pandrea, în vârstă de 21 de ani, absolventă a Colegiului Pedagogic din Sibiu, a povestit că a trecut printr-un adevărat șoc atunci când a văzut nota: „(…)Mi-am dat seama că lucrarea mea nu a fost corectată în adevăratul sens al cuvântului, nu mi-am putut imagina exact cum am primit nota asta. Nu mă puteam opri din plâns. Atât de tulburată eram, încât nici nu am mai putut ieși din casă. Abia după ce m-am liniștit am mers fizic la inspectorat să depun contestația”, relatează Turnul Sfatului

Trăind momente de extremă tensiune între afișarea primelor liste și rezultatele finale, învățătoarea a descris întreaga experiență prin câteva cuvinte: „M-a trecut din iad în rai”. Modificarea spectaculoasă a mediei nu doar că i-a redat demnitatea profesională, dar i-a oferit și șansa reală de a prinde un post titularizabil în învățământul preșcolar sau primar.

„Am crezut că locul meu nu mai e în învățământ”

Mai mult, aceasta a spus că a luat în considerare să se retragă de la catedră: „Mă gândeam să mă înscriu la altă facultate, pentru că, deși asta a fost ce mi-am dorit dintotdeauna să fac, de când eram la grădiniță, am fost așa de dezamăgită și de demoralizată, încât am crezut că locul meu nu mai e aici, în învățământ.”

Cazul din Sibiu ridică din nou semne mari de întrebare cu privire la rigoarea și obiectivitatea evaluatorilor din comisiile de corectare. Discrepanțele uriașe de punctaj între prima corectură și contestații continuă să pună la încercare destinul profesional al candidaților, iar cadrul didactic reevaluat așteaptă acum clarificări din partea autorităților din educație.

Peste 50% dintre profesori au luat note peste 7

Titularizare cu scandal! Baremul de corectare al subiectelor la Limba și literatura română destinate educatorilor conține o greșeală care, dacă nu va fi remediată, i-ar putea lăsa pe mulți fără catedră. „Eroarea apare la subiectul întâi, prima cerință, acolo unde candidații au trebuit să ofere un sinonim pentru cuvântul «acuză». În contextul dat, este vorba despre un substantiv, însă baremul îl notează ca fiind verb”, a explicat pentru Libertatea învățătorul Petruț Rizea. „Cerința este notată cu 2 puncte care ar putea face diferența între un candidat admis și unul respins”, a mai precizat dascălul.

Marți, 28 iulie, la ora 10:00, Ministerul Educației și Cercetării a dat publicității primele rezultate obținute de candidați la proba scrisă din cadrul concursului de Titularizare 2026, organizat în data de 21 iulie. Potrivit datelor transmise, aproape 16.200 de profesori au reușit să obțină peste nota 7, marcând o creștere de aproape opt procente față de prima afișare de anul trecut.





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