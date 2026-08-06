Evenimentul reprezintă încununarea unor ani lungi de pregătiri intense derulate de autoritățile de mediu din Kazahstan în colaborare cu organizațiile internaționale de conservare a faunei sălbatice, potrivit Euronews. Zona de eliberare a fost pregătită minuțios pentru a asigura hrana necesară și un habitat protejat de braconaj sau de alte intervenții umane dăunătoare.

Speranța, un exemplar tânăr și sănătos crescut într-un program special de reabilitare, a fost monitorizată constant de biologi, înainte de a face primul pas spre libertate. Când ușile cuștii de transport s-au deschis în mijlocul rezervației naturale, felina a pășit ezitând pentru câteva momente, înainte de a dispărea în vegetația stepei.

Umit este unul dintre cei patru tigri care au fost aduşi din Rusia în Kazakhstan, în luna mai. Femela este prima eliberată în sălbăticie, în Rezervația Naturală Ile-Balkhash.

Celălalt exemplar, un tigru mascul adult, rămâne sub observație atentă, în timp ce experții continuă să evalueze dacă este pregătit pentru eliberare. Cei doi pui rămân, de asemenea, sub supraveghere. Vor fi eliberați doar după ce vor împlini 18 luni și vor fi trecut toate verificările necesare.

Studiile genetice au arătat că tigrii Amur și tigrii Turan, specie dispărută, sunt aproape identici, motiv pentru care au fost aleși tigrii Amur pentru a restabili populația.

Deși Rezervația Naturală Ile-Balkhash este o arie protejată, aceasta nu este împrejmuită, ceea ce înseamnă că tigrii sunt liberi să se plimbe prin habitatul lor natural.

Oamenii de știință speră că tigrii Amur vor restabili o populație de tigri sălbatici în Asia Centrală, unde specia a dispărut în urmă cu mai bine de 70 de ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE