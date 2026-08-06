România ratează contractul individual SAFE

În contextul în care termenul-limită pentru semnarea contractelor individuale SAFE a expirat pe 30 mai, România explorează varianta achizițiilor comune cu alte state, mutând astfel termenul de semnare a acordurilor până în 2027, conform Regulamentului Consiliului (UE) 2025/1106. „Pentru programul SAI se are în vedere o achiziție comună împreună cu Ucraina”, a declarat Cancelaria.

Câștigătorul desemnat al licitației pentru armament individual a fost Sig Sauer, însă procedura a fost contestată de producătorul italian Beretta, care a solicitat reluarea procesului. România nu a reluat procedura și nici nu a semnat contractul în termenul stabilit de Uniunea Europeană, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Transferul programului către MAI

Inițial gestionat de Ministerul Apărării Naționale (MAPN), programul SAFE a fost transferat către MAI, principalul beneficiar instituțional. Cancelaria Prim-ministrului explică decizia prin volumul mare de armament necesar structurilor MAI, inclusiv Poliția Română, Jandarmeria și Poliția de Frontieră. „Decizia ca MAI să asigure coordonarea achiziției a fost adoptată prin consensul grupului de lucru interinstituțional și aprobată de CSAT”, a precizat instituția.

Necesitățile MAI includ atât arme, cât și muniție standard NATO, spre deosebire de MAPN, care solicită doar arme. Specialiști din toate instituțiile implicate vor participa la procedurile de testare, subliniază Cancelaria.

Sig Sauer pregătește investiții industriale în România

Oferta industrială a Sig Sauer include transferul licențelor și tehnologiei de producție către unități din România, precum Fabrica de Arme Cugir și Uzina Mecanică Sadu. „Sig Sauer a informat partea română despre obținerea acordurilor necesare în SUA, iar România a menținut contactul cu Ambasada SUA la București pentru monitorizarea progreselor”, a transmis Cancelaria.

Controlul eligibilității, verificat de Comisia Europeană

Comisia Europeană a evaluat eligibilitatea Sig Sauer în raport cu cerințele SAFE, analizând atât controlul final asupra companiei, cât și proporția componentelor produse în Uniunea Europeană. „Aspectele privind eligibilitatea au fost verificate împreună cu Comisia Europeană”, a confirmat Cancelaria Prim-ministrului, conform G4Media.ro.

Nicușor Dan a promulgat legile pentru jaloanele PNRR și Acordul SAFE

O serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE, au fost promulgate marți seară de Nicușor Dan.

Concret, este vorba de Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 12 mai 2026 și la Bruxelles, la 20 mai 2026 și la 21 mai 2026 (PL-x 520/2026).

Lista finală a contractelor semnate de România în programul SAFE

România a pus pe hârtie primele mari contracte din programul european SAFE, prin care are la dispoziție 16,68 de miliarde de euro pentru apărare, echipamente cu utilizare duală și infrastructură. Guvernul a publicat lista achizițiilor semnate până la 30 mai 2026, iar cel mai mare contract deja încheiat este în valoare de 3,337 de miliarde de euro, pentru 298 de mașini de luptă ale infanteriei.

Alte miliarde merg către nave, sisteme antiaeriene, muniție, drone, elicoptere, avioane Spartan, centre de securitate cibernetică și echipamente pentru intervenții de urgență. Din suma totală alocată României, 4,2 miliarde de euro vor fi folosite pentru capetele de autostradă A7 și A8, iar 12,48 de miliarde de euro sunt destinate echipamentelor militare.

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