Românii se vor confrunta cu un scenariu meteorologic dual: deși valul de căldură continuă să domine regiunile sudice și vestice, aerul cald va declanșa averse, vijelii și grindină pe suprafețe extinse din țară.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele afectate de căldură, amplificând senzația de disconfort termic accentuat.

Regiunile din vestul și sudul țării rămân sub influența directă a masei de aer fierbinte. Pentru intervalul 7 august, ora 10:00 – 8 august, ora 10:00, meteorologii au stabilit două niveluri de alertă termică.

Avertizarea de Cod Portocaliu vizează județele din Banat și sudul Crișanei. În aceste zone, valul de căldură va fi persistent și intens, iar maximele termice se vor încadra în general între 35 și 38 de grade.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce nu vor coborî sub pragul de 20 de grade.

Avertizarea de Cod Galben este valabilă în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și centrul Crișanei.

În aceste regiuni, valorile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, iar minimele nocturne se vor situa între 20 și 24 de grade.Cod Portocaliu și Cod Galben de caniculă

Cod Galben de instabilitate atmosferică

Temperaturile ridicate vor crea mediul propice pentru declanșarea unor fenomene de instabilitate atmosferică accentuată. ANM a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabil vineri, 7 august, între orele 12:00 și 23:00.

Zonele afectate de furtuni sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei. În aceste regiuni se vor înregistra intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50…70 km/h, iar pe arii restrânse rafalele pot depăși 80 km/h. De asemenea, vor fi averse, descărcări electrice frecvente și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Cantitățile de apă vor fi însemnate: în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, se vor acumula 15…20 l/mp, iar pe arii restrânse precipitațiile vor depăși 40…60 l/mp.

Cum va fi vremea în weekend

Conform informării generale emise de ANM, valul de căldură va diminua treptat ca intensitate începând de vineri în nord-vestul, centrul și local în estul teritoriului.

Sâmbătă, 8 august, canicula se va restrânge către regiunile vestice și sudice, unde valorile maxime mai pot atinge 35…36 de grade.

Instabilitatea atmosferică va continua să se manifeste și sâmbătă, îndeosebi în zonele montane și submontane, dar și local în centru, sud și sud-vest. Meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să adăpostească obiectele care pot fi luate de rafală în timpul vijeliilor.

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