Râuri din bazinul Crișanei aproape de secare

Există mai multe sectoare de râuri din bazinul Crișanei care sunt aproape de secare, cu debite suv minimul necesar.

„În ceea ce privește seceta la nivel național, vorbim despre un regim deficitar atât în bazinul Crișanei, Olteniei, Munteniei, Moldovei. De altfel, în bazinul Crișanei, se înregistrează sectoare de râuri, care prezintă fenomene de secare și debite minime sub cel necesar, în mai multe zone ale țării”, a precizat Ana-Maria Agiu, purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Apelor Române (ANAR).

Mai multe județe sunt afectate

De asemenea, sunt în total 80 de localități, dintre care majoritatea se regăsesc în județele Neamț, Bihor, Bacău, Galați, Vaslui și Maramureș, unde există restricții în alimentarea cu apă în sistem centralizat.

„Vorbim despre județul Neamț – 26 de localități, Bihor -15 localități, Bacău – 10 localități, Galați – 8 localități, Vaslui – 8 localități, Maramureș – 7 localități”, a precizat Ana-Maria Agiu.

În alte 61 de localități sunt impuse restricții în alimentarea cu apă din puțuri și fântâni.

„În ceea ce privește impunerea de restricții în localitățile care nu beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă, respectiv se alimentează din puțuri și fântâni, avem la nivel național 61 de localități din trei județe: Botoșani – 55 de localități, Gorj – 3 localități, Iași – 3 localități”, a mai precizat aceasta.

Nu în ultimul rând, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri este de 71%, la nivelul zilei de joi. „Este o rezervă de apă strategică, menținută pentru păstrarea volumelor de apă în vederea asigurării alimentării cu apă a populației fără restricții, din sursa de apă de suprafață, în sistem centralizat”, a explicat Ana-Maria Agiu.

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