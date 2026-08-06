Cu toate acestea, turismul de masă a transformat multe dintre aceste puncte de atracție într-o experiență obositoare. În plus, nu toată lumea are flexibilitatea de a călători în afara sezonului de vârf pentru a evita aglomerația extremă.

În acest context, industria de travel consemnează ascensiunea unui nou trend global: „destination dupe” (n.red. destinația alternativă). Conceptele de tip „dupe” le oferă turiștilor șansa de a experimenta exact aceleași atribute vizuale, culturale sau peisagistice ale unei locații faimoase, însă fără mulțimile sufocante și la costuri considerabil mai mici.

În plus, fluxul de turiști sprijină economiile locale ale unor zone mai puțin explorate, eliberând totodată presiunea uriașă pusă pe marile metropole sau stațiuni saturate.

Cum a fost realizat clasamentul celor mai bune destinații alternative

Un studiu recent realizat de furnizorul de servicii de conectivitate Holafly a analizat piața turistică globală pentru a stabili care sunt cele mai fidele și avantajoase alternative pentru destinațiile ultra-aglomerate. Evaluarea a luat în calcul criterii riguroase, de la similitudinea vizuală și culturală, până la economiile făcute la cazare în plin sezon, accesibilitate, presiunea turistică locală și nivelul de interes de pe rețelele de socializare.

Pentru a garanta o diversitate reală, fiecare destinație alternativă din clasament se află într-o țară diferită față de cea originală, excluzând dublările evidente din regiuni învecinate.

Gent înlocuiește Veneția

Cea mai bună alternativă de vacanță din lume a fost desemnată orașul Gent din Belgia, propus ca înlocuitor direct pentru Veneția. Orașul belgian pune la dispoziție o rețea superbă de canale medievale și o arhitectură istorică conservată impecabil, oferind exact acel aer romantic pe care îl caută vizitatorii în Italia. Marea diferență constă în faptul că la Gent te poți plimba liniștit pe străzi, fără a fi nevoie să te lupți cu mulțimile pentru o simplă fotografie pe un pod.

Pe locul secund în clasamentul global se află Banff (Canada), o alternativă excelentă pentru luxosul Aspen din Statele Unite. Situat în inima Munților Stâncoși, Banff oferă peisaje montane spectaculoase și condiții excelente pentru schi, ferindu-i pe turiști de prețurile exorbitante practicate în stațiunea americană frecventată de vedete.

Pozitia a treia este ocupată de Jeonju din Coreea de Sud, propus în locul celebrului Kyoto din Japonia. Japonia se confruntă cu probleme masive din cauza turismului excesiv, majorând recent de cinci ori taxele de viză pentru a gestiona valul uriaș de vizitatori. În Jeonju, turiștii pot descoperi satul tradițional Hanok, pot vizita altarul istoric Gyeonggijeon și pot explora gastronomia sud-coreeană autentică, orașul fiind considerat locul de naștere al faimosului preparat bibimbap.

Top 10 destinații „dupe” pe care merită să le pui pe listă

Dacă vrei să îți planifici următoarea vacanță departe de agitație, iată lista completă a celor mai bune 10 destinații alternative la nivel mondial:

Gent (Belgia) – în locul Veneției (Italia) Banff (Canada) – în locul stațiunii Aspen (SUA) Jeonju (Coreea de Sud) – în locul orașului Kyoto (Japonia) Budva (Muntenegru) – în locul insulei Ibiza (Spania) Cascais (Portugalia) – în locul stațiunii Saint-Tropez (Franța) Lacul Ohrid (Macedonia de Nord) – în locul Lacului Como (Italia) Las Terrenas (Republica Dominicană) – în locul stațiunii Tulum (Mexic) Menton (Franța) – în locul Coastei Amalfi (Italia) Ciudad Perdida (Columbia) – în locul complexului Machu Picchu (Peru) Siargao (Filipine) – în locul insulei Bali (Indonezia)

Alegerea uneia dintre aceste opțiuni îți permite nu doar să economisești sume importante la cazare și transport, dar îți oferă și șansa de a descoperi culturi autentice fără stresul creat de aglomerația urbană din marile noduri turistice.

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