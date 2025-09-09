A fost modificată genetic

Vizita liderului de la Kremlin a fost condusă de președintele consiliului științific al universității, Roman Ivanov. Printre rezultatele muncii de laborator, acesta i-a arătat lui Putin mai întâi strugurii din soiul „Merlot”, al căror genom a fost modificat „pentru prima dată în lume” pentru a-i crește rezistența la infecțiile fungice. Apoi, președintelui i s-a prezentat „căpșuna tinereții”. Nemurirea sau tinerețea în mitologie, inclusiv în basmele rusești, este dăruită omului de fructe, de obicei, mere.

„Căpșuna pe care o vedeți mai departe este, de asemenea, o căpșună modificată genetic, care conține de 12 ori mai mult quercetină. Este o substanță benefică — un flavonoid cu proprietăți antioxidante. Deci, în final, a ieșit o astfel de căpșună a tinereții”, a declarat Ivanov, relatează canalul de Telegram Agenția, care preia imaginile video de pe siteul Kremlinului.

Pe site-ul Kremlinului se arată că laboratorul universității „Sirius” „este dotat cu cele mai moderne echipamente și permite dezvoltarea cercetărilor legate de aplicarea tehnologiilor genetice în farmaceutică, medicină și agricultură”.

„Acum la 70 de ani ești încă un copil”

Recomandări Primul semn al crizei în România: producătorii auto se întrec în reduceri de preț. Ce spun economiștii despre asta

Conform basmelor rusești, merele dăruiesc tinerețe. Un astfel de subiect există și în mitologia altor țări. De exemplu, în mitologia greacă, merele Hesperidelor redau tinerețea și prelungesc viața.

Lui Putin i s-a arătat căpșuna tinereții la doar câteva zile după ce s-a aflat, accidental, despre ce au discutat el și liderul Chinei, la parada militară de la Beijing.

În momentul în care mergeau spre tribună la paradă, microfonul postului de televiziune de stat chinez a surprins cuvintele traducătorului liderului chinez. Acesta a tradus în rusă cuvintele lui Xi: „Oamenii rar ajungeau la 70 de ani înainte, iar acum la 70 de ani ești încă un copil”.

A urmat răspunsul lui Putin: „Organele umane pot fi transplantate constant. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și [poți] chiar să atingi nemurirea”.

Pasionat de băile cu corn de cerb

Putin manifestă, de asemenea, interes pentru practicile netradiționale de întinerire: încă de la începutul anilor 2000 este pasionat de băile cu corn de cerb, care se fac din extractul coarnelor de maral altai, scrie „Proekt”.

De asemenea, fiica președintelui, Maria Voronțova, endocrinolog de profesie, a primit un grant pentru studierea reînnoirii celulelor în organism ca „bază fundamentală pentru păstrarea pe termen lung a activității funcționale a organelor și țesuturilor, sănătății și longevității active a omului”.

Recomandări Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”

Experții au observat, recent, schimbări în modul ciudat în care președintele rus Vladimir Putin (72 de ani) merge, sugerând o posibilă legătură cu antrenamentul din perioada KGB. Lord David Owen, fost ministru britanic de externe, a remarcat și „modificări faciale notabile” și suspectează că liderul de la Kremlin folosește steroizi anabolizanți, relatează publicația Express.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE