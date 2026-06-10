Un nou raport al ONG-ului de investigații Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) dezvăluie că mercenarii Wagner au devenit din ce în ce mai puternici în RCA și au confiscat, de asemenea, mine lucrative de aur și diamante. În atacurile asupra acestor mine, rușii folosesc arme grele, cum ar fi elicoptere de atac Mi-8, lansatoare de rachete, drone, avioane de transport și vehicule blindate Chekan, special concepute pentru Wagner.

Wagner, care și-a păstrat structura în RCA chiar și după moartea fondatorului său, Evgheni Prigojin, este responsabilă și pentru contrabanda cu arme moderne pentru armata guvernamentală și milițiile aliate. Drept urmare, conflictul s-a intensificat și mai mult. Cu aproape o sută de atacuri rusești, 2025 a fost unul dintre cei mai sângeroși ani de la începutul războiului.

„Raportul vine într-un moment în care președintele rus Vladimir Putin se confruntă cu probleme economice majore din cauza războiului din Ucraina și a sancțiunilor internaționale”, spune Ruben de Koning, cercetător GITOC și coautor al raportului. „El este din ce în ce mai încolțit și are nevoie urgentă de injecții financiare. Am găsit dovezi că mercenarii Wagner au reușit să scoată ilegal cinci tone de aur din Republica Centrafricană, în valoare de piață de 500 de milioane de dolari: bani pe care Putin îi poate injecta imediat în economia sa de război.”

Mercenarii Wagner controlează, printre altele, marea mină industrială de aur Ndassima din centrul țării, unde se află zăcăminte de aur în valoare estimată de 2,8 miliarde de dolari.

Unul dintre motivele pentru care există numeroase victime civile în timpul capturării unor astfel de mine este faptul că rușii nu tolerează minerii locali pe amplasamentul lor. „Sunt atacați, arestați, maltratați și, în mai multe cazuri, uciși”, a declarat un cercetător local pentru drepturile omului pentru cotidianul belgian De Standardaard. „Rușii nu tolerează străinii pe amplasamentul minei. Inspectorii guvernamentali care îndrăznesc să pună întrebări despre situație sunt trimiși imediat la Dmitri Sytyi: reprezentantul principal al Wagner în capitala Ban, sancționată de UE și Statele Unite.”

„Chiar și ministrului Minelor i se refuză accesul la siturile Wagner”, spune cercetătorul.

Volume mari de aur din RCA sunt introduse ilegal în Emiratele Arabe Unite prin intermediul țărilor vecine, Camerunul și Ciadul. În acest scop sunt folosite aeronave militare rusești. Emiratele au o mare industrie de prelucrare a aurului și exportă aur în întreaga lume.

Cercetătorul Ruben de Koning: „Wagner este în prezent jucătorul dominant în comerțul cu mărfuri. Traficul se desfășoară aproape exclusiv printr-o singură companie: Sigma Gold. Această companie este cu adevărat elementul central al întregului comerț, așa că ar fi logic ca Uniunea Europeană, printre altele, să includă Sigma pe lista de sancțiuni cât mai curând posibil.”

Potrivit raportorului local pentru drepturile omului, populația nu îndrăznește nici ea să spună prea multe despre omniprezența Wagner: „De la sosirea Wagner, aici a predominat un climat de teroare. Cei care îi critică pe ruși sunt arestați și torturați. Și eu îndrăznesc să spun asta doar atunci când sunt citat anonim.”

De asemenea, este foarte îngrijorător faptul că mercenarii Wagner au fost din nou activi în provincia Darfur, aflată în război în Sudan, de anul trecut. Unități Wagner au fost deja observate de mai multe ori în regiunea sud-sudaneză: cercetătorii presupun că acestea au furnizat arme rebelilor din Forțele de Sprijin Rapid (RSF) în schimbul aurului. În octombrie, RSF a comis un genocid în orașul Al-Fasher. În prezent, milițiile încă țin ostatici mii de civili în închisori în aer liber.

Regimul Republicii Centrafricane profită de anarhia totală pentru a-și înființa propriile rețele economice criminale. De exemplu, regimul președintelui Touadéra controlează piața combustibililor, făcând benzina inaccesibilă pentru cetățeanul obișnuit, în timp ce anturajul prezidențial încasează între 30 și 40 de milioane de dolari pe an.

O altă sursă ilegală de venit pentru conducerea regimului este tramadolul, un drog de război notoriu, care este introdus ilegal în țară în cantități mari și ulterior vândut soldaților și milițiilor armate cu marje de profit de 200%. Tramadolul îi pune pe luptători într-o stare de transă, deoarece drogul suprimă frica, durerea și oboseala și oferă un impuls de energie.

Suferind sub violența trupelor guvernamentale și a mercenarilor Wagner, majoritatea populației trebuie să se descurce cu 3 dolari pe zi. Mulți cetățeni din Republica Centrafricană nu au acces la apă curată, canalizare, electricitate sau educație.

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