„Putin obține satisfacție umilind Occidentul”

Kyslytsya, fost ambasador al Ucrainei la ONU, a declarat că acțiunile recente ale Rusiei, inclusiv incidentele cu drone care au vizat mai multe țări europene, nu sunt întâmplătoare.

„Sunt sigur că Putin obține satisfacție, dacă nu chiar plăcere fizică, umilind Occidentul și arătându-și ceea ce el percepe ca fiind super-puterea sa”, a spus diplomatul ucrainean.

El a explicat că aceste provocări sunt parte dintr-o strategie de testare a limitelor, menită să „mărească treptat zona de risc”.

„Este o chestiune de bumerang”, a adăugat Kyslytsya, avertizând că acțiunile necontrolate ale Moscovei ar putea atrage reacții dure din partea Casei Albe, mai ales într-un moment în care relațiile dintre Washington și Kremlin s-au răcit vizibil.

Drone rusești și avioane care au violat spațiul aerian european

În ultimele săptămâni, mai multe țări europene, inclusiv Polonia, Germania și Danemarca, au raportat incidente cu drone sau avioane militare care au încălcat spațiul lor aerian. La München și Copenhaga, zborurile au fost oprite temporar din cauza prezenței unor drone suspecte.

Moscova a negat orice implicare. Totuși, Kyslytsya susține că Rusia a infiltrat Europa cu „agenți și cârtițe”, pregătiți să acționeze la ordinul Kremlinului.

Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Recomandări
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

„Sunt konservy, cutii de conserve, cum le spunem noi, care pot fi deschise oricând de la Moscova”, a explicat oficialul ucrainean.

Europa trece prin cel mai periculos moment de după al Doilea Război Mondial

Declarațiile lui Kyslytsya vin după summitul european de la Copenhaga, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu liderii Uniunii Europene. Premierul danez, Mette Frederiksen, a avertizat atunci că Europa traversează „cea mai dificilă și periculoasă perioadă de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial”, din cauza războiului hibrid purtat de Rusia.

Kyslytsya spune că o parte dintre liderii europeni au conștientizat pericolul, dar alții, mai ales din Europa de Vest, încă nu au înțeles gravitatea situației.

„Mulți politicieni încă gândesc în tiparele secolului trecut, unde războiul însemna cizme pe pământ și tancuri care trec granița. În secolul XXI, nu mai e nevoie de tancuri ca să pui o țară în genunchi. Un război cibernetic poate paraliza o economie într-o clipă”, a spus diplomatul.

Relațiile cu SUA s-au îmbunătățit

Kyslytsya a confirmat că, în ultimele luni, relațiile dintre Kiev și administrația americană s-au îmbunătățit, după o perioadă tensionată la începutul anului.

„Atitudinea Washingtonului s-a schimbat. Există o mai bună înțelegere a faptului că Putin este principalul obstacol în calea păcii”, a declarat el.

Recent, The Wall Street Journal a relatat că SUA au început să ofere informații Ucrainei pentru a o ajuta să lovească ținte militare și industriale în interiorul Rusiei.

„Trump ține în mână un băț mare. Asta, în sine, este deja o realizare. Nu trebuie să uităm unde eram acum șase luni”, a spus ministrul adjunct, întrebat dacă amenințările președintelui american sunt doar retorice.

Războiul se întoarce împotriva Rusiei

Deși armata rusă continuă să avanseze lent pe front, Kyslytsya spune că balanța de putere începe să se schimbe.

„Vedem discuții mai serioase în Europa, un sprijin american mai clar și o Rusie care nu a reușit să obțină niciun succes major în ofensiva din vară. Situația începe să se întoarcă în favoarea noastră”, a afirmat el.

Kyslytsya, cunoscut pentru stilul său direct și pentru aparițiile virale din timpul ședințelor ONU, a devenit una dintre vocile cele mai puternice ale diplomației ucrainene.

În 2022, el a devenit simbol al rezistenței ucrainene când, în timpul unui discurs al ambasadorului rus la ONU, a deschis ostentativ o carte intitulată „Ce nu merge bine cu diplomația?”, un gest care a făcut înconjurul lumii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Viva.ro
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Cum arată Bianca Drăgușanu nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, la 43 de ani. A vrut să le arate tuturor ritualul ei de îngrijire / FOTO
Unica.ro
Cum arată Bianca Drăgușanu nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, la 43 de ani. A vrut să le arate tuturor ritualul ei de îngrijire / FOTO
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
Elle.ro
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
gsp
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Imaginile momentului cu Elena Udrea înapoi în Parlament, într-o ținută care întoarce capetele! Stupoare pe scena politică! Spunea că vrea liniște și familie, dar a revenit spectaculos! Apariția care a stârnit un val de reacții
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu Elena Udrea înapoi în Parlament, într-o ținută care întoarce capetele! Stupoare pe scena politică! Spunea că vrea liniște și familie, dar a revenit spectaculos! Apariția care a stârnit un val de reacții
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV

Alte știri

Cum se dimensionează un sistem de panouri fotovoltaice pentru locuință. Ghid pentru factură zero la electricitate
Analiză
Știri România 17:00
Cum se dimensionează un sistem de panouri fotovoltaice pentru locuință. Ghid pentru factură zero la electricitate
Cum se reinventează Electromureș, brand celebru în perioada comunistă, cu ajutorul Chinei: „Puteți să-i spuneți și casetofon”
Știri România 15:11
Cum se reinventează Electromureș, brand celebru în perioada comunistă, cu ajutorul Chinei: „Puteți să-i spuneți și casetofon”
Parteneri
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Adevarul.ro
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de Geolgău?”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Borcea, sunat în direct de Giovanni Becali. A urmat o discuție fabuloasă: „Știai de Nadia și de Geolgău?”. Exclusiv
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Unica.ro
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Andra, adevărul despre derapajul care a împărțit fanii în două tabere: „Cred că am comis-o”
Stiri Mondene 16:55
Andra, adevărul despre derapajul care a împărțit fanii în două tabere: „Cred că am comis-o”
Cine sunt concurenții care au trecut mai departe la Vocea României. Au impresionat jurații cu momentele lor
Stiri Mondene 15:50
Cine sunt concurenții care au trecut mai departe la Vocea României. Au impresionat jurații cu momentele lor
Parteneri
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
ObservatorNews.ro
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Mediafax.ro
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
StirileKanalD.ro
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Redactia.ro
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Ninsoarea a făcut prăpăd în stațiunile montane din România. Pană de curent, mașini blocate și turiști salvați la limită din zăpada de jumătate de metru
KanalD.ro
Ninsoarea a făcut prăpăd în stațiunile montane din România. Pană de curent, mașini blocate și turiști salvați la limită din zăpada de jumătate de metru

Politic

Ministrul Sănătăţii îl contrazice pe şeful CJ Iaşi, după ce şase bebeluşi au murit: „Ne mai jucăm mult de-a politica?
Politică 14:49
Ministrul Sănătăţii îl contrazice pe şeful CJ Iaşi, după ce şase bebeluşi au murit: „Ne mai jucăm mult de-a politica?
Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic”
Politică 03 oct.
Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
Fanatik.ro
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt