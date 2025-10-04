„Putin obține satisfacție umilind Occidentul”

Kyslytsya, fost ambasador al Ucrainei la ONU, a declarat că acțiunile recente ale Rusiei, inclusiv incidentele cu drone care au vizat mai multe țări europene, nu sunt întâmplătoare.

„Sunt sigur că Putin obține satisfacție, dacă nu chiar plăcere fizică, umilind Occidentul și arătându-și ceea ce el percepe ca fiind super-puterea sa”, a spus diplomatul ucrainean.

El a explicat că aceste provocări sunt parte dintr-o strategie de testare a limitelor, menită să „mărească treptat zona de risc”.

„Este o chestiune de bumerang”, a adăugat Kyslytsya, avertizând că acțiunile necontrolate ale Moscovei ar putea atrage reacții dure din partea Casei Albe, mai ales într-un moment în care relațiile dintre Washington și Kremlin s-au răcit vizibil.

Drone rusești și avioane care au violat spațiul aerian european

În ultimele săptămâni, mai multe țări europene, inclusiv Polonia, Germania și Danemarca, au raportat incidente cu drone sau avioane militare care au încălcat spațiul lor aerian. La München și Copenhaga, zborurile au fost oprite temporar din cauza prezenței unor drone suspecte.

Moscova a negat orice implicare. Totuși, Kyslytsya susține că Rusia a infiltrat Europa cu „agenți și cârtițe”, pregătiți să acționeze la ordinul Kremlinului.

„Sunt konservy, cutii de conserve, cum le spunem noi, care pot fi deschise oricând de la Moscova”, a explicat oficialul ucrainean.

Europa trece prin cel mai periculos moment de după al Doilea Război Mondial

Declarațiile lui Kyslytsya vin după summitul european de la Copenhaga, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu liderii Uniunii Europene. Premierul danez, Mette Frederiksen, a avertizat atunci că Europa traversează „cea mai dificilă și periculoasă perioadă de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial”, din cauza războiului hibrid purtat de Rusia.

Kyslytsya spune că o parte dintre liderii europeni au conștientizat pericolul, dar alții, mai ales din Europa de Vest, încă nu au înțeles gravitatea situației.

„Mulți politicieni încă gândesc în tiparele secolului trecut, unde războiul însemna cizme pe pământ și tancuri care trec granița. În secolul XXI, nu mai e nevoie de tancuri ca să pui o țară în genunchi. Un război cibernetic poate paraliza o economie într-o clipă”, a spus diplomatul.

Relațiile cu SUA s-au îmbunătățit

Kyslytsya a confirmat că, în ultimele luni, relațiile dintre Kiev și administrația americană s-au îmbunătățit, după o perioadă tensionată la începutul anului.

„Atitudinea Washingtonului s-a schimbat. Există o mai bună înțelegere a faptului că Putin este principalul obstacol în calea păcii”, a declarat el.

Recent, The Wall Street Journal a relatat că SUA au început să ofere informații Ucrainei pentru a o ajuta să lovească ținte militare și industriale în interiorul Rusiei.

„Trump ține în mână un băț mare. Asta, în sine, este deja o realizare. Nu trebuie să uităm unde eram acum șase luni”, a spus ministrul adjunct, întrebat dacă amenințările președintelui american sunt doar retorice.

Războiul se întoarce împotriva Rusiei

Deși armata rusă continuă să avanseze lent pe front, Kyslytsya spune că balanța de putere începe să se schimbe.

„Vedem discuții mai serioase în Europa, un sprijin american mai clar și o Rusie care nu a reușit să obțină niciun succes major în ofensiva din vară. Situația începe să se întoarcă în favoarea noastră”, a afirmat el.

Kyslytsya, cunoscut pentru stilul său direct și pentru aparițiile virale din timpul ședințelor ONU, a devenit una dintre vocile cele mai puternice ale diplomației ucrainene.

În 2022, el a devenit simbol al rezistenței ucrainene când, în timpul unui discurs al ambasadorului rus la ONU, a deschis ostentativ o carte intitulată „Ce nu merge bine cu diplomația?”, un gest care a făcut înconjurul lumii.

