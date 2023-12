În vară, Ahmedov a ordonat personalului militar să se alinieze în careu în zona Kremina, regiunea Luhansk, înainte ca o divizie rusă să înceapă un asalt, și să aștepte discursul său „motivațional”.

Soldații au stat în picioare timp de două ore, însă, în această perioadă, armata ucraineană le-a descoperit poziția și, ca urmare, baza a fost lovită de o rachetă HIMARS.

„Timp de două ore, oamenii au stat în mulțime într-un singur loc și l-au așteptat pe comandantul diviziei cu discursul lui motivator. Dar, în locul lui, HIMARS MLRS și artileria inamică și-au spus cuvântul. În direcția Iujnodonețk, în câteva zile, au existat mai puține victime în bătălii decât din prostia criminală a comandantului diviziei”, transmitea, pe 14 iunie, unul dintre bloggerii militari pro-Kremlin.

Mai multe rapoarte au precizat că numărul victimelor ar fi putut fi de până la 200, dintre care 100 de morți, însă cifrele nu au fost confirmate niciodată de surse oficiale.

„Dacă la jumătatea celui de-al doilea an de război încă mai avem comandanți care-și pun militarii să stea în careu pe linia frontului și își concentrează întregul personal într-o grămadă mare, așteptând practic să pice lovitura artileriei inamice, atunci astfel de comandanți trebuie împușcați în fața propriilor soldați, chiar dacă ar fi colonei ori generali”, a comentat alt blogger rus.

