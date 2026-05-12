Race for the Cure România revine în București pe 23 mai 2026. Cum se pot face înscrierile

Evenimentul va avea loc pe 23 mai 2026, în București, cu startul și sosirea în zona Rondului Kiseleff, în apropierea Muzeului Național al Țăranului Român. Ediția din acest an marchează și împlinirea a 25 de ani de activitate ai Fundației Renașterea, organizație implicată în proiecte de prevenție, depistare precoce și sprijin pentru pacienții oncologici.

Participanții vor putea lua parte la traseul de 5 kilometri, dedicat alergării sau plimbării, dar și la Pink Walk, traseul simbolic de 1 kilometru dedicat supraviețuitoarelor luptei cu cancerul de sân. Evenimentul este deschis tuturor, de la familii și grupuri de prieteni până la echipe formate din colegi sau susținători ai cauzei.

„Race for the Cure nu este doar o cursă, ci o declarație de implicare și responsabilitate. Este o mișcare națională de solidaritate, în care fiecare pas devine un gest de grijă pentru o femeie care are nevoie de sprijin”, a declarat Mihaela Geoană, președintele Fundației Renașterea.

Fondurile strânse în cadrul cursei vor fi direcționate către programele de prevenție și depistare precoce derulate de fundație, inclusiv pentru oferirea de investigații medicale gratuite femeilor din medii defavorizate și realizarea de peruci din păr natural pentru pacienții oncologici și copiii diagnosticați cu cancer.

Organizatorii anunță că ediția din acest an va include activități pentru întreaga familie, sesiuni de încălzire pe muzică, momente dedicate copiilor, tombole și ceremonia simbolică a baloanelor roz, care marchează solidaritatea și speranța în lupta împotriva cancerului de sân.

Foto: Fundația Renașterea

Taxa de participare este de 60 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii, iar fiecare participant va primi un kit care include tricou oficial, număr de concurs, apă și medalie la finalul cursei.

Cancerul de sân reprezintă cea mai des întâlnită formă de cancer la femei, afectând anual aproximativ 8.000 de paciente din România. Depistată în stadii incipiente, boala se poate vindeca printr-un tratament corect care, de multe ori, include și operația de mastectomie. Însă, odată ce au învins acest diagnostic grav, pacientele trebuie să înceapă recuperarea medicală, socială și emoțională, astfel încât viața după cancerul de sân să intre din nou în normalitate.

