Prototipul de rachetă face parte din proiectul ambițios al Space X de a ajunge pe planeta Marte. Mai multe imagini arată că vântul a făcut pagube serioase, după ce a bătut cu peste 80 de kilometri pe oră, scrie RT.

„Tocmai am auzit că o rafală de vânt de 80 de km/h a distrus

I just heard. 50 mph winds broke the mooring blocks late last night & fairing was blown over. Will take a few weeks to repair.

— Elon Musk (@elonmusk) January 23, 2019