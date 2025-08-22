Scopul misiunii X-37B în spațiu

Lansarea a avut loc cu succes la ora 23.50 (3.50 GMT vineri) de la Centrul Spațial Kennedy al NASA. Forțele Spațiale ale SUA au declarat că misiunea dronei va include „o gamă largă de obiective de testare și experimentare”.

Conform AFP, acestea cuprind „tehnologii de ultimă generație, inclusiv comunicații laser și cel mai performant senzor inerțial cuantic testat vreodată în spațiu”.

Ce este drona militară americană X-37B

Drona spațială X-37B, de dimensiunea unui autobuz mic, seamănă cu o versiune miniaturală a navetelor spațiale retrase în 2011. Aflat în operațiune din 2010, vehiculul de testare orbitală X-37B a fost proiectat pentru Forțele Aeriene de United Launch Alliance și Boeing.

Conform AFP, X-37B are o lungime de 9 metri, o anvergură a aripilor de 4,5 metri și este alimentat de panouri solare. În misiunile anterioare, a efectuat teste pentru agenția spațială NASA.

Oficialii americani au subliniat importanța acestei misiuni: „Misiunea 8 va contribui la îmbunătățirea rezistenței, eficienței și securității arhitecturilor de comunicații spațiale ale SUA”.

Drona X-37B este operațională din anul 2010 și a fost construită pentru Forțele Aeriene ale SUA. Sursa foto: Profimedia Images.

Ce este racheta Falcon 9 construită de Space X

Racheta SpaceX Falcon 9 este un vehicul de lansare orbitală reutilizabil, construit pentru a transporta oameni și încărcături în spațiu. Are două trepte, prima cu 9 motoare Merlin și o înălțime de aproximativ 70 de metri. Falcon 9 poate transporta până la 13.150 kg spre orbita joasă a Pământului (LEO) și 4.850 kg spre orbita de transfer geostaționară (GTO).

Până în august 2025, Falcon 9 a fost lansată de 528 de ori, având 525 misiuni cu succes complet, două eșecuri la lansare, o defecțiune înainte de lansare și un eșec parțial. Este recunoscută pentru capacitatea sa de a reveni pe Pământ și a fi reutilizată, ceea ce reduce semnificativ costurile lansărilor.

Falcon 9 a transportat o varietate largă de încărcături: sateliți comerciali și guvernamentali, capsule cargo Dragon pentru stația spațială internațională (ISS), misiuni științifice și chiar un echipaj de patru astronauți, în septembrie 2024.

A lansat, de asemenea, „constelații” de sateliți pentru rețele de internet precum Starlink, plasând sute de sateliți în spațiu în cadrul acestor programe.

