Semnalul care a schimbat totul a venit luni

Potrivit Axios, oficiali americani și israelieni au aflat luni despre o schimbare importantă în poziția Iranului. Mojtaba Khamenei le-ar fi ordonat negociatorilor săi, pentru prima dată de la începutul războiului, să meargă către un acord. Informația a fost confirmată de un oficial israelian, un oficial regional și o a treia sursă care cunoștea discuțiile.

Această schimbare a venit exact în momentul în care ultimatumul lansat de Donald Trump se apropia de final. În public, președintele american continua să amenințe Iranul cu distrugerea totală. În spate însă, existau deja semne că diplomația începe să se miște. Chiar și așa, nici oameni apropiați lui Trump nu știau ce rezultat va avea totul până în clipa în care a fost anunțat armistițiul.

Washingtonul se pregătea pentru bombardamente, iar regiunea se temea de represalii

În ultimele ore înainte de acord, forțele americane din Orientul Mijlociu și oficialii Pentagonului se pregăteau pentru o campanie masivă de bombardamente asupra infrastructurii iraniene. Un oficial din domeniul apărării a descris atmosfera foarte direct: „Nu aveam nicio idee ce urma să se întâmple. A fost o nebunie”, scrie Axios.

În același timp, aliații SUA din regiune se pregăteau pentru represalii iraniene la o scară fără precedent. În interiorul Iranului, unii civili își părăseau locuințele, în încercarea de a evita efectele unor posibile atacuri, în timp ce alții, la cererea Teheranului, formau lanțuri umane în jurul centralelor energetice și nucleare ale țării. Axios precizează că relatarea acestor ore decisive se bazează pe discuții cu 11 surse care cunoșteau direct negocierile și contactele diplomatice.

Steve Witkoff a respins prima ofertă a Iranului

Luni dimineață, în timp ce Trump participa la o celebrare de Paște la Casa Albă, emisarul american Steve Witkoff vorbea la telefon într-o stare de mare tensiune. Potrivit unei surse cu informații directe, Witkoff era „foarte furios” după ce SUA primiseră din partea Iranului o contrapropunere în 10 puncte.

Aceeași sursă a spus că emisarul american a descris documentul în termeni extrem de duri: „un dezastru, o catastrofă”.

De aici a început o zi pe care sursele au descris-o drept „haotică”. Propunerile au fost modificate în mod repetat. Mediatorii pakistanezi au dus noile variante de acord între Witkoff și ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. În același timp, miniștrii de externe ai Egiptului și Turciei încercau și ei să reducă diferențele dintre cele două tabere.

Până luni seară, mediatorii reușiseră să obțină acordul SUA pentru o nouă propunere în 10 puncte, actualizată, care prevedea un armistițiu de două săptămâni. Din acel moment, decizia finală depindea de Khamenei, despre care sursele spun că a fost implicat activ în proces atât luni, cât și marți.

Rolul lui Mojtaba Khamenei a fost secret și foarte dificil

Axios descrie implicarea lui Mojtaba Khamenei drept una clandestină și complicată. Confruntat, potrivit surselor, cu o amenințare activă de asasinat din partea Israelului, liderul suprem ar fi comunicat în principal prin mesageri care transmiteau bilețele. Două surse au descris momentul în care Khamenei și-a dat acordul pentru negociatori ca pe „o descoperire majoră”. Asta în timp ce Serviciile secrete americane și israeliene transmiteau că noul lider suprem al Iranului este în stare gravă, inconștient, ascuns în orașul sfânt Qom.

O sursă regională a declarat pentru Axios că Abbas Araghchi a avut și el un rol central, nu doar în gestionarea negocierilor cu partea americană și mediatorii, ci și în convingerea comandanților Gărzilor Revoluționare să accepte un acord.

Potrivit aceleiași surse, și China a sfătuit Iranul să caute o ieșire din criză. Totuși, în final, toate deciziile mari din zilele de luni și marți au trecut prin Khamenei. „Fără unda verde a lui, nu ar fi existat o înțelegere”, a declarat sursa regională citată de Axios.

Deși negocierile avansau, Trump continua să amenințe public

Marți dimineață devenise clar că se fac progrese. Cu toate acestea, Donald Trump a lansat una dintre cele mai dure amenințări de până atunci. „O întreagă civilizație va muri în seara asta”, a spus el.

În acele ore, unele instituții media americane au relatat că Iranul întrerupe discuțiile ca reacție la amenințările lui Trump. Sursele implicate în negocieri au spus însă pentru Axios că nu acesta era adevărul. Dimpotrivă, ele susțin că exista un anumit impuls diplomatic și că discuțiile mergeau înainte.

Vicepreședintele JD Vance lucra și el intens la telefon din Ungaria și se ocupa în special de contactele cu pakistanezii. În paralel, premierul israelian Benjamin Netanyahu era în contact frecvent pe tot parcursul zilei cu Trump și cu echipa sa. Cu toate acestea, potrivit Axios, israelienii deveneau din ce în ce mai îngrijorați că pierd controlul asupra procesului.

În jurul prânzului s-a conturat armistițiul de două săptămâni

Marți, în jurul prânzului, ora coastei de est a SUA, exista deja o înțelegere generală că părțile se apropie de un armistițiu de două săptămâni. Trei ore mai târziu, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a publicat pe X termenii înțelegerii și a cerut ambelor părți să accepte propunerea.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

I warmly welcome the… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026

După acest pas, Trump a început imediat să primească apeluri și mesaje text de la aliați și apropiați influenți, cu viziuni agresive, care îl îndemnau să respingă acordul.

Axios subliniază că, în acele momente, confuzia era atât de mare încât mai multe persoane care vorbiseră cu Trump cu doar una sau două ore înainte încă mai credeau că acesta va refuza oferta de încetare a focului. Nimeni nu știa sigur ce va face, chiar până în clipa în care a acceptat-o.

Ultimele telefoane ale lui Trump înainte de anunț

Cu puțin timp înainte să își publice răspunsul, Trump a vorbit cu Benjamin Netanyahu și i-a cerut să respecte armistițiul. După aceea, a vorbit cu mareșalul pakistanez Asim Munir pentru a închide înțelegerea.

La doar 15 minute după postarea lui Trump, forțele americane au primit ordinul de retragere și la scurt timp Abbas Araghchi a anunțat că Iranul va respecta armistițiul și va deschide Strâmtoarea Ormuz pentru navele care operează „în coordonare cu forțele armate iraniene”.

Ce rămâne neclar după acest acord

Axios atrage atenția că rămân multe necunoscute. Nu este clar în ce măsură Iranul va permite reluarea completă a transportului maritim prin zonă. La fel, nu este limpede cât de ferm va respecta Netanyahu armistițiul. La doar câteva ore de la anunțul armistițiului, biroul premierului israelian a subliniat că acesta nu include Libanul.

Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Axios că Netanyahu a primit asigurări că SUA vor insista în viitoarele discuții de pace ca Iranul să renunțe la materialele sale nucleare, să oprească îmbogățirea uraniului și să abandoneze amenințarea cu rachete balistice.

Potrivit publicației, JD Vance va conduce cel mai probabil delegația americană la discuțiile programate pentru vineri în Pakistan. Axios descrie această misiune drept, probabil, cea mai importantă din cariera sa politică de până acum.

Războiul se poate reaprinde în orice moment

Deși s-a ajuns la un armistițiu, diferențele dintre pozițiile SUA și cele ale Iranului rămân foarte mari. Din acest motiv, există în continuare posibilitatea reală ca războiul să reînceapă. În plus, miercuri, secretarul Apărării Pete Hegseth și purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt urmau să susțină conferințe de presă în care să îi critice pe cei care au condamnat amenințările lui Trump privind „anihilarea” Iranului.

Mesajul pe care urmau să îl transmită era că amenințările lui Trump au făcut posibilă înțelegerea. De partea cealaltă, regimul iranian susține exact opusul, ceea ce arată cât de fragil și de contradictoriu rămâne tot acest moment.

