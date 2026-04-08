Semnalul care a schimbat totul a venit luni

Potrivit Axios, oficiali americani și israelieni au aflat luni despre o schimbare importantă în poziția Iranului. Mojtaba Khamenei le-ar fi ordonat negociatorilor săi, pentru prima dată de la începutul războiului, să meargă către un acord. Informația a fost confirmată de un oficial israelian, un oficial regional și o a treia sursă care cunoștea discuțiile.

Filmul orelor decisive dinaintea armistițiului dintre SUA și Iran: Mojtaba Khamenei trimitea mesaje prin bilețele ca să nu fie descoperit de Israel

Această schimbare a venit exact în momentul în care ultimatumul lansat de Donald Trump se apropia de final. În public, președintele american continua să amenințe Iranul cu distrugerea totală. În spate însă, existau deja semne că diplomația începe să se miște. Chiar și așa, nici oameni apropiați lui Trump nu știau ce rezultat va avea totul până în clipa în care a fost anunțat armistițiul.

Washingtonul se pregătea pentru bombardamente, iar regiunea se temea de represalii

În ultimele ore înainte de acord, forțele americane din Orientul Mijlociu și oficialii Pentagonului se pregăteau pentru o campanie masivă de bombardamente asupra infrastructurii iraniene. Un oficial din domeniul apărării a descris atmosfera foarte direct: „Nu aveam nicio idee ce urma să se întâmple. A fost o nebunie”, scrie Axios.

În același timp, aliații SUA din regiune se pregăteau pentru represalii iraniene la o scară fără precedent. În interiorul Iranului, unii civili își părăseau locuințele, în încercarea de a evita efectele unor posibile atacuri, în timp ce alții, la cererea Teheranului, formau lanțuri umane în jurul centralelor energetice și nucleare ale țării. Axios precizează că relatarea acestor ore decisive se bazează pe discuții cu 11 surse care cunoșteau direct negocierile și contactele diplomatice.

Steve Witkoff a respins prima ofertă a Iranului

Luni dimineață, în timp ce Trump participa la o celebrare de Paște la Casa Albă, emisarul american Steve Witkoff vorbea la telefon într-o stare de mare tensiune. Potrivit unei surse cu informații directe, Witkoff era „foarte furios” după ce SUA primiseră din partea Iranului o contrapropunere în 10 puncte.

Aceeași sursă a spus că emisarul american a descris documentul în termeni extrem de duri: „un dezastru, o catastrofă”.

De aici a început o zi pe care sursele au descris-o drept „haotică”. Propunerile au fost modificate în mod repetat. Mediatorii pakistanezi au dus noile variante de acord între Witkoff și ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. În același timp, miniștrii de externe ai Egiptului și Turciei încercau și ei să reducă diferențele dintre cele două tabere.

Până luni seară, mediatorii reușiseră să obțină acordul SUA pentru o nouă propunere în 10 puncte, actualizată, care prevedea un armistițiu de două săptămâni. Din acel moment, decizia finală depindea de Khamenei, despre care sursele spun că a fost implicat activ în proces atât luni, cât și marți.

Rolul lui Mojtaba Khamenei a fost secret și foarte dificil

Axios descrie implicarea lui Mojtaba Khamenei drept una clandestină și complicată. Confruntat, potrivit surselor, cu o amenințare activă de asasinat din partea Israelului, liderul suprem ar fi comunicat în principal prin mesageri care transmiteau bilețele. Două surse au descris momentul în care Khamenei și-a dat acordul pentru negociatori ca pe „o descoperire majoră”. Asta în timp ce Serviciile secrete americane și israeliene transmiteau că noul lider suprem al Iranului este în stare gravă, inconștient, ascuns în orașul sfânt Qom.

O sursă regională a declarat pentru Axios că Abbas Araghchi a avut și el un rol central, nu doar în gestionarea negocierilor cu partea americană și mediatorii, ci și în convingerea comandanților Gărzilor Revoluționare să accepte un acord.

Potrivit aceleiași surse, și China a sfătuit Iranul să caute o ieșire din criză. Totuși, în final, toate deciziile mari din zilele de luni și marți au trecut prin Khamenei. „Fără unda verde a lui, nu ar fi existat o înțelegere”, a declarat sursa regională citată de Axios.

Deși negocierile avansau, Trump continua să amenințe public

Marți dimineață devenise clar că se fac progrese. Cu toate acestea, Donald Trump a lansat una dintre cele mai dure amenințări de până atunci. „O întreagă civilizație va muri în seara asta”, a spus el.

În acele ore, unele instituții media americane au relatat că Iranul întrerupe discuțiile ca reacție la amenințările lui Trump. Sursele implicate în negocieri au spus însă pentru Axios că nu acesta era adevărul. Dimpotrivă, ele susțin că exista un anumit impuls diplomatic și că discuțiile mergeau înainte.

Vicepreședintele JD Vance lucra și el intens la telefon din Ungaria și se ocupa în special de contactele cu pakistanezii. În paralel, premierul israelian Benjamin Netanyahu era în contact frecvent pe tot parcursul zilei cu Trump și cu echipa sa. Cu toate acestea, potrivit Axios, israelienii deveneau din ce în ce mai îngrijorați că pierd controlul asupra procesului.

În jurul prânzului s-a conturat armistițiul de două săptămâni

Marți, în jurul prânzului, ora coastei de est a SUA, exista deja o înțelegere generală că părțile se apropie de un armistițiu de două săptămâni. Trei ore mai târziu, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a publicat pe X termenii înțelegerii și a cerut ambelor părți să accepte propunerea.

După acest pas, Trump a început imediat să primească apeluri și mesaje text de la aliați și apropiați influenți, cu viziuni agresive, care îl îndemnau să respingă acordul.

Axios subliniază că, în acele momente, confuzia era atât de mare încât mai multe persoane care vorbiseră cu Trump cu doar una sau două ore înainte încă mai credeau că acesta va refuza oferta de încetare a focului. Nimeni nu știa sigur ce va face, chiar până în clipa în care a acceptat-o.

Ultimele telefoane ale lui Trump înainte de anunț

Cu puțin timp înainte să își publice răspunsul, Trump a vorbit cu Benjamin Netanyahu și i-a cerut să respecte armistițiul. După aceea, a vorbit cu mareșalul pakistanez Asim Munir pentru a închide înțelegerea.

La doar 15 minute după postarea lui Trump, forțele americane au primit ordinul de retragere și la scurt timp Abbas Araghchi a anunțat că Iranul va respecta armistițiul și va deschide Strâmtoarea Ormuz pentru navele care operează „în coordonare cu forțele armate iraniene”.

Ce rămâne neclar după acest acord

Axios atrage atenția că rămân multe necunoscute. Nu este clar în ce măsură Iranul va permite reluarea completă a transportului maritim prin zonă. La fel, nu este limpede cât de ferm va respecta Netanyahu armistițiul. La doar câteva ore de la anunțul armistițiului, biroul premierului israelian a subliniat că acesta nu include Libanul.

Un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru Axios că Netanyahu a primit asigurări că SUA vor insista în viitoarele discuții de pace ca Iranul să renunțe la materialele sale nucleare, să oprească îmbogățirea uraniului și să abandoneze amenințarea cu rachete balistice.

Potrivit publicației, JD Vance va conduce cel mai probabil delegația americană la discuțiile programate pentru vineri în Pakistan. Axios descrie această misiune drept, probabil, cea mai importantă din cariera sa politică de până acum.

Războiul se poate reaprinde în orice moment

Deși s-a ajuns la un armistițiu, diferențele dintre pozițiile SUA și cele ale Iranului rămân foarte mari. Din acest motiv, există în continuare posibilitatea reală ca războiul să reînceapă. În plus, miercuri, secretarul Apărării Pete Hegseth și purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt urmau să susțină conferințe de presă în care să îi critice pe cei care au condamnat amenințările lui Trump privind „anihilarea” Iranului.

Mesajul pe care urmau să îl transmită era că amenințările lui Trump au făcut posibilă înțelegerea. De partea cealaltă, regimul iranian susține exact opusul, ceea ce arată cât de fragil și de contradictoriu rămâne tot acest moment.

Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Viva.ro
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Unica.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, vineri, la Cimitirul Bellu din București
Știri România 14:54
Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, vineri, la Cimitirul Bellu din București
Senatul a adoptat proiectul de lege care le dă voie fermierilor să demoleze construcții ilegale din jurul fermelor
Știri România 14:36
Senatul a adoptat proiectul de lege care le dă voie fermierilor să demoleze construcții ilegale din jurul fermelor
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Adevarul.ro
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Fanatik.ro
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Ce rol are Oase în emisiunea „Furnicuțele” prezentată de Denise Rifai la Antena 1. Cine sunt primii invitați
Stiri Mondene 15:00
Ce rol are Oase în emisiunea „Furnicuțele” prezentată de Denise Rifai la Antena 1. Cine sunt primii invitați
Mesajul lui Dan Negru după ce Mircea Lucescu a murit: „În minutul '90 era un «boșorog depășit», iar în minutul '94 devenise un «strateg desăvârșit»”
Stiri Mondene 14:10
Mesajul lui Dan Negru după ce Mircea Lucescu a murit: „În minutul ’90 era un «boșorog depășit», iar în minutul ’94 devenise un «strateg desăvârșit»”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Reacţia clubului Real Madrid după moartea lui Mircea Lucescu
ObservatorNews.ro
Reacţia clubului Real Madrid după moartea lui Mircea Lucescu
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
GSP.ro
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Nicușor Dan sesizează CCR despre unele prevederi privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
Mediafax.ro
Nicușor Dan sesizează CCR despre unele prevederi privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor
KanalD.ro
„De ce n-ai avut grijă de el?” Ce a ieșit la iveală în cazul copilului de 12 ani care și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul unui bloc. Fratele mai mare ar fi fost martor

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Politică 09:00
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Politică 07 apr.
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Cum putea ajunge Mircea Lucescu manager general la Universitatea Craiova! Discuţiile purtate cu Mihai Rotaru, dezvăluite de Horia Ivanovici
Fanatik.ro
Cum putea ajunge Mircea Lucescu manager general la Universitatea Craiova! Discuţiile purtate cu Mihai Rotaru, dezvăluite de Horia Ivanovici
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit