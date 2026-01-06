Donald Trump a tăiat sprijinul federal pentru CPB

Corporation for Public Broadcasting (CPB) este o instituție creată de Congresul SUA care avea rolul de a administra și distribui fonduri federale pentru media publică.

„Timp de mai bine de o jumătate de secol, CPB a existat pentru a se asigura că toți americanii, indiferent de unde provin, de venituri sau de mediul social, au acces la știri de încredere, programe educaționale și povești locale”, a declarat președinta și CEO-ul CPB, Patricia Harrison.

Ea a explicat că atunci când Guvernul și Congresul au tăiat banii, CPB nu mai putea funcționa normal. Consiliul de conducere a avut de ales între două variante: fie funcționează mai departe fără bani, dar slăbită, incapabilă să-și facă treaba și ușor de atacat politic, fie închidă singuri compania.

„Ceea ce s-a întâmplat cu media publică este devastator. După aproape șase decenii de servicii inovatoare și educaționale de televiziune și radio public, Congresul a eliminat toată finanțarea pentru CPB, lăsând Consiliul fără nicio posibilitate de a continua organizația sau de a sprijini sistemul media public care depinde de ea. Totuși, chiar și în acest moment, sunt convinsă că media publică va supraviețui și că un nou Congres va aborda rolul media publice în țara noastră, deoarece aceasta este esențială pentru educația copiilor noștri, pentru istoria, cultura și democrația noastră”, a declarat și Ruby Calvert, președinta Consiliului de administrație al CPB.

Amintim că în august 2025 CPB anunțase că își va înceta activitatea ca urmare a retragerii finanțării. Timp de mai multe decenii, republicanii, inclusiv Donald Trump, au făcut presiuni pentru încetarea finanțării media publice, fonduri care erau alocate de CPB către NPR și PBS.

În ultimii ani, NPR și PBS s-au aflat în vizorul lui Trump din cauza acuzațiilor de părtinire politică. În acest sens, vara trecută, Donald Trump și parlamentarii republicani au eliminat finanțarea pentru media publică.

Ce sunt NPR and PBS, radioul public și televiziunea publică din SUA

NPR (National Public Radio) este o rețea de radio public din Statele Unite, care produce și distribuie știri, analize, emisiuni culturale și educaționale. Nu este un singur post, ci o federație de stații locale afiliate, finanțată din donații, sponsorizări și, până recent, din fonduri publice indirecte. NPR are rolul de a oferi informații considerate de interes public, fără dependență directă de publicitate comercială.

PBS (Public Broadcasting Service) este o rețea de televiziune publică, cunoscută pentru documentare, programe educaționale, culturale și pentru copii. La fel ca NPR, funcționează prin stații locale și nu ca un canal central unic. PBS a fost gândită ca alternativă non-comercială la televiziunile private, cu accent pe educație, cultură și informare.

