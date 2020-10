Potrivit sursei citate, Radu Banciu nu a mai avut emisiune la B1 TV, miercuri seară, iar plecarea jurnalistului ar fi legată de faptul că mai realiza în același timp o emisiune zilnică la canalul Look Plus.

Conducerea B1 TV i-a cerut lui Banciu să aleagă una dintre cele două direcții, iar realizatorul a optat pentru Look Plus, unde face emisiunea

Fotbal All Inclusive.

“Banciu a decis să se întoarcă la emisiunile de comentarii sportive pe care le realizează zilnic la un alt post de televiziune. Am întrerupt colaborarea de comun acord”, au declarat oficialii postului de televiziune, pentru Paginademedia.ro.

Radu Banciu nu a dorit să comenteze.

Banciu a lucrat la B1 TV din anul 2011, unde la început a făcut o emisiune, Razii de Noapte, cu Radu Naum. Ulterior, realizatorul a rămas singur la cârma emisiunii Lumea lui Banciu.

