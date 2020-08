Sursa citată susține că, potrivit propriei mărturii din dosar, omul de afaceri Radu Budeanu a dus geanta cu ”dolari, euro și lei”, în total 3,8 milioane de dolari, la sediul PDL pentru Elena Udrea și i-a predat-o Anei Maria Topoliceanu, fostă șefă a Companiei Naționale de Investiții și o apropiată a fostului ministru al Dezvoltării și Turismului. Episodul s-a întâmplat

la începutul anului 2012.

Banii ar fi fost de la magnatul Energiei, Bogdan Buzăianu, astfel încât Elena Udrea să îl ajute să își prelungească contractele avantajoase cu Hidroelectrica. Era perioada când Udrea și Băsescu ”se luptau” la televiziuni cu băieții deștepți din Energie, potrivit G4Media.ro.

Atât intermediarul lui Buzăianu, adică Radu Budeanu, cât și intermediarul Elenei Udrea, Ana Maria Topoliceanu, au recunoscut faptele în fața procurorilor DNA. Topoliceanu a fost exonerată complet, Budeanu a căzut la înțelegere cu procurorii pentru o pedeapsă de 2 ani cu suspendare și un termen de încercare de 4 ani.

”Lavinia Țicu (contabila lui Buzăianu, potrivit G4Media) mi-a dat o geantă. Am deschis geanta și am văzut că în interior se aflau bani, care erau așezați și legați în folie de plastic cu scotch. Pot spune că deasupra se vedeau euro. Nu am numărat banii și nici nu am discutat cu Lavinia Țicu despre cuantumul sumei care se afla în geantă. Precizez că era o geantă de voiaj de circa 1,2 metri pe 80 centimetri”, a mărturisit Budeanu.