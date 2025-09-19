O masă plină cu zeci de rădăcini, multă lume adunată în jurul omului cu ochelari și-o bucată care, de la depărtare, pare doar un lemn mai gros. Lumea îl cunoaște pe Radu Costel, omul care vinde rădăcini din pădurile României pentru a vindeca boala.

Două doamne cumpără rădăcini de untul pământului, un alt domn întreabă de o altă „buruiană d-aia de mi-ai dat acum trei luni”. Nu e medicină, nici farmacie, dar rădăcinile adunate pe-o masă cât o deschidere de brațe chiar fac minuni.

„Vă dau 100 de grame din untul pământului. Îl luați cu un cuțitaș mic sau cu un bețigaș și vă ungeți pe zona unde vă doare. Seara, la culcare. O să ardă, dar nu vă speriați, nu e nimic rău. O să se și înroșească un pic zona, dar în câteva zile vă ia toată durerea”, sună indicațiile, ca ale unui medic cu patalama la mână.

Dar nu e un medic, e un prahovean care duce tradiția plantelor medicinale mai departe, de trei generații.

„Mergeam pe toate dealurile și pădurile cu bunicul”

Dar cum a început pasiunea pentru domnul Radu Costel? Și clienții care nu-l cunosc sunt curioși, iar în timp ce ambalează în pungi rădăcini pentru tratamente, de pe taraba sa, prahoveanul își spune povestea. Pe repede-nainte.

„Domnule, e o tradiție veche, veche. Sper ca și băieții mei s-o ducă mai departe… Când eram copil, mergeam pe toate dealurile și pădurile cu bunicul. Căutam plante medicinale. Sunt unele pentru care trebuie să sapi și doi metri, nu le găsești la suprafață”, povestește.

„Pentru untul pământului trebuie să mergi în zone aproape abandonate, neumblate, virgine. Eu le știu acum, am secretele mele. E mult de muncă, nu e chiar așa ușor. Sap după ele mult, dar când găsesc, sunt fericit. Am învățat ceva de la bunicul meu: să nu iau tot, ci doar cât am nevoie. Ca să fie și pentru altă dată”, continuă Radu Costel.

Radu Costel, prahoveanul care umblă pe dealuri și păduri pentru plante medicinale. Foto: Libertatea

„Dacă scoți rădăcini multe, ele își pierd din proprietăți”

„Tocmai de-asta n-am kilograme de rădăcini pe masă. Am doar cât să vând în câteva zile, altfel îți bați joc de marfă. Nu trebuie să culegi mai mult decât ai nevoie, pentru că ele nu mai au calitățile necesare dacă stau cu lunile într-un alt mediu”, spune prahoveanul.

În weekend a fost la București, apoi se pregătește și de alte orașe unde să-și ducă rădăcinile miraculoase. Lumea abia îl așteaptă la Constanța ori Brașov. În ciuda faptului că e extrem de căutat pentru plantele sale, nu are Facebook, Instagram sau vreun site unde să fie găsit.

„Numărul meu de telefon îl cam știe lumea, clienții mei. N-aș avea timp de Internet și d-astea, când eu sunt pe dealuri și în păduri. Rădăcinile mele cresc în zonă muntoasă, muncesc mult să le găsesc, să le scot”, mărturisește.

„Am trimis comenzi de rădăcini până și în Statele Unite. În Europa nici nu mai zic, sute de comenzi prin curier. Am mulți clienți pe care i-am ajutat și care s-au recuperat de dureri, probleme reumatice… Cel mai important e să nu fii calic și să-ți bați joc de natură. Dacă scoți rădăcini multe și le ții degeaba, ele își pierd din proprietăți”, ne reamintește.

„E foarte bun pentru dureri reumatice, musculare și articulații”

„Bună ziua, domn Radu! Ce mai faceți?”, o doamnă apare la masa miraculoasă. „Am nevoie de o plantă pentru dureri în talpă. Abia mai merg…”, îi spune.

Fără să stea mult pe gânduri, cu o masă plină de rădăcini, domnul Radu Costel îi oferă pe loc două variante de tratament. „Aveți aici o tinctură concentrată cu untul pământului, cu arnică și tătăneasă. Seara, la culcare, o folosiți. E deja preparată de mine! Sau, dacă vreți, luați untișor și-l faceți acasă cu alcool sanitar. O sută de grame de untișor la 500 de mililitri de spirt”.

Radu Costel, prahoveanul care umblă pe dealuri și păduri pentru plante medicinale. Foto: Libertatea

Pentru 50 de lei, o sticlă de tinctură „vă ține și un an de zile dacă o folosiți chibzuit”. În schimb, pentru 20 de lei, puteți cumpăra o bucată din untul pământului. „E foarte bun pentru dureri reumatice, musculare și articulații, datorită proprietăților sale antiinflamatoare, analgezice și antireumatice”, spune domnul Radu.

„O să se ducă tradiția și e cel mai mare păcat”

Oamenii se înghesuie să afle mai mult despre „nebunia” de pe tarabă. Radu Costel are însă și clienții săi fideli din București. Lumea cumpără, mulți îi iau telefonul „să fie acolo la nevoie”. Doar că domnul Radu are o supărare, pe care nici plantele sale magice n-o rezolvă.

„Băieții mei n-au serviciu, dar măcar mă ajută la meseria mea… O să se ducă tradiția și e cel mai mare păcat, pentru că plante medicinale cum are țara asta n-are nimeni. Chiar și-așa, ai mei băieți nu prea sunt pasionați, nu-i simt implicați. Aici nu e vorba de bani, ci despre ajutorul pentru alți oameni”, mărturisește.

„Să ne vedem sănătoși și să vă ajute Dumnezeu! Oricând aveți nevoie de plante minune din pădurile României, căutați-mă”, spune acesta. Între timp, o bucată zdravănă din untul pământului s-a vândut: 30 de lei pentru mai bine de o sută de grame. „Să vă ajute la recuperare”.

