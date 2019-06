Radu Mazăre, vizitat de mama sa în Penitenciarul Rahova. Fostul primar ar putea să lucreze într-un service auto sau într-o tâmplărie

Mama lui Radu Mazăre a făcut declarații după ce și-a vizitat fiul în spatele gratiilor, la Penitenciarul Rahova.

Gabriela Victoria Mazăre, mama lui Radu Mazăre, a vorbit despre restricțiile din penitenciar pentru organizarea nunții.

„Suntem actori foarte buni, el vrea să nu mă facă să sufăr, şi eu la fel. Ne zâmbim. Eu îl încurajez spunându-i că o să treacă, că poate s-or schimba lucrurile între timp, nu ştim ce se întâmplă, el îmi urează sănătate, că am nevoie. Roxana vine spre sfârştiul lunii (din Magadascar -n.r.), asta cu rochia, cu inelele, e sarcina lui Mihai, fratele lui Radu. Nu ai ce să pregăteşti pentru nuntă. Meniu, nimic, zero. Chiar l-am întrebat şi eu, că soţul meu, în 1975, când Radu avea vreo şapte ani, a pus nişte vin în sticle şi pe etichete a scris «se va deschide la nunta lui Radu» . Şi acum l-am întrebat, poţi să ceri aprobarea să deschidem o sticlă de aia? Nu se poate”, a declarat Gabriela Victoria Mazăre, mama lui Radu Mazăre, conform Mediafax .

Mama lui Radu Mazăre spune că fostul primar al Constanței ar vrea să-și sărbătorească ziua de naștere, pe 5 iulie, alături de familie, dacă solicitarea îi va fi aprobată de conducerea penitenciarului.

Gabriela Victoria Mazăre a vorbit și despre motivul pentru care Radu Mazăre și-a cerut iubita de soție.

„La capitolul ăsta, am avut mult de muncă cu el în ultimii ani, să-l lămuresc, să se însoare. Orice mamă îşi doreşte copilul însurat. Dar lumea s-a schimbat, voi, tinerii, acuma nu mai puneţi preţ pe hârtia aceea. La nepoţi? Doi am, un băiat, Răducu, şi o fetiţă a lui Alexandru. Apropo de însurătoare, am mai discutat lucrul ăsta de mai multe ori, cred că acuma o şi iubeşte că sunt împreună de ani de zile, eu o fată foarte bună şi nu am cuvinte să-i mulţumesc că e alături de el în situaţia asta grea în care este. E de apreciat pentru că vă puteţi gândi că multe fete ar face, la perspectiva pe care o are Radu, de a sta nu ştiu câţi ani în puşcărie. Ce ştiu e că o şi iubeşte, dar şi din respect pentru ea. A vrut să facă un gest care să-i compenseze într-un fel această dăruire a Roxanei”, a mai spus mama fostului edil.