Radu Miruță a demis-o pe directoarea acuzată că făcea ciocolată în clădirea de la Gara de Nord

Radu Miruță a semnat pe 17 iulie 2026 ordinul de revocare din funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) a Annei-Maria Dudas, acuzată că ar fi utilizat instituția în interes personal și ar fi avut un atelier de ciocolată în clădire.

„Am semnat astăzi ordinul de revocare din funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) a doamnei Anna-Maria Dudas. Consider că o persoană care folosește instituția publică în interes propriu și nu respectă legea și regulile nu poate conduce o instituție a statului”, a transmis Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

Corpul de Control va investiga activitatea CENAFER

Ministrul interimar Transporturilor a cerut Corpului de Control al ministerului să efectueze o analiză detaliată la CENAFER. Verificările vor include aspecte precum contabilitatea, cheltuielile, plățile și gestionarea patrimoniului public.

„Datoria mea este să mă asigur că fiecare leu din banii contribuabililor este cheltuit corect și că cei aflați în funcții de conducere răspund pentru deciziile lor”, a subliniat Miruță.

Radu Miruță a reiterat angajamentul său față de integritatea administrației publice.

„Nu voi tolera abuzurile, privilegiile sau folosirea funcțiilor publice în interes personal. Curățarea administrației nu înseamnă doar sancționarea celor care greșesc, ci și respect pentru oamenii cinstiți care țin instituțiile statului în picioare”, a adăugat ministrul.

O directoare din Ministerul Transporturilor, acuzată că are un atelier de ciocolată la Gara de Nord

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a adus în atenția publicului o serie de nereguli descoperite la sediul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER), instituție aflată în subordinea ministerului. Printre acestea, un spațiu folosit pentru prepararea ciocolatei și camere transformate în locuințe.

Într-o postare publicată pe Facebook, Radu Miruță a prezentat imagini și a denunțat utilizarea necorespunzătoare a spațiilor din Gara de Nord.

„Directoare de instituție care își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei, într-o clădire din Gara de Nord a Ministerului Transporturilor. Nu de ieri de azi, ci de ani de zile. Asta nu înseamnă administrație publică în interesul cetățeanului și nici ceva ce eu admit”, a scris ministrul.

În interiorul instituției au fost descoperite mai multe materiale de cofetărie

Potrivit acestuia, în interiorul instituției au fost descoperite forme pentru praline, ingrediente precum ciocolată, nucă de cocos și alte materii prime, în cantități care depășeau consumul personal. Într-un videoclip publicat de ministru, un membru al echipei de control a întrebat-o pe directoarea CENAFER, Anna Maria Dudaș: „Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”.

Directoarea a respins acuzațiile, susținând că dulciurile erau destinate donațiilor pentru biserică: „Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică”. Ea a adăugat că „nu mănânc dulciuri deloc”.

Anunțuri de vânzare de ciocolată erau postate pe rețelele de socializare

Ministrul Miruță a mai afirmat că a identificat anunțuri publice pe rețelele de socializare, în care apăreau numele și numărul de telefon al directoarei, promovând vânzarea de produse din ciocolată. Aceste postări datează din 2019, deși, în prezent, nu mai sunt vizibile online.

Până acum, Anna Maria Dudaș nu a recunoscut desfășurarea unei activități comerciale în cadrul instituției. Libertatea.ro a încercat să o contacteze pentru o reacție oficială, însă fără succes.

Ministrul a descoperit apartamente și spații utilizate necorespunzător

În cadrul aceluiași control, ministrul a descoperit camere amenajate ca locuințe în clădirea CENAFER. Întrebată dacă locuiește într-una dintre aceste încăperi, Anna Maria Dudaș a răspuns: „Locuiesc, da… dar sunt din Giurgiu. Aici eu mi l-am amenajat, cum puteam, din banii mei. Mi se pare un pic mai OK”.

Radu Miruță a contestat explicațiile, replicând: „Dar dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată”, iar directoarea a continuat: „Vin, plec, vin, plec”.

Ministrul a concluzionat: „Doamnă, aici nu pare că stă cineva care vine și pleacă”.

Miruță a mai menționat că alte încăperi ar fi fost utilizate pentru cazarea angajaților instituției, fără respectarea normelor legale. Directoarea CENAFER a susținut că această practică ar fi fost moștenită de la conducerea anterioară. Totuși, ea a condus instituția în ultimii șase ani, cu excepția unei perioade de șapte luni în 2021.

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