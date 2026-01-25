Ministrul Apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează”

Radu Miruță a evitat un răspuns categoric și a prezentat o poziție nuanțată

Întrebat la Digi 24, în cadrul emisiunii „În Fața Ta”, dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot, ministrul Apărării, Radu Miruță, a evitat un răspuns categoric și a prezentat o poziție nuanțată, cu argumente atât critice, cât și favorabile.

Acesta a subliniat în special aspectele negative ale regimului, arătând că Ceaușescu nu a valorificat potențialul intelectual al României și că reprimarea elitelor, inclusiv trimiterea unor oameni competenți la muncă forțată, a blocat evoluția societății.

Miruță spune că Ceaușescu a dezvoltat industria „într-o anumită măsură”

Radu Miruță a spus că dezvoltarea industrială a fost urmărită într-o anumită măsură, dar a susținut că modul în care aceasta a fost realizată a avut consecințe grave.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, a spus Radu Miruță la Digi24.

După ce i s-a atras atenția că marile lucrări de la Canal au fost realizate în principal în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, ministrul a reluat ideea că Ceaușescu a promovat industrializarea cu forță de muncă românească pe teritoriul țării, însă a accentuat că această politică a dus la izolarea României față de restul lumii.

Ce s-a întâmplat când Radu Miruță a fost presat să ofere un răspuns

Presat să ofere un verdict clar, Radu Miruță a rămas ambiguu, afirmând că există argumente atât pentru, cât și împotriva ideii de patriotism, și a concluzionat că, în opinia sa, România se află într-o situație mai bună în prezent.

„V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”, a spus ministrul Apărării. Totuși,

Radu Miruță a ținut să precizeze că este convins că România „o duce mai bine astăzi”.

„Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”, a mai adăugat el, în timpul interviului.

Câți ani avea Radu Miruță la Revoluția din 1989

Revoluția din decembrie 1989 a reprezentat un moment decisiv pentru România, iar Radu Miruță era doar un copil. Actualul ministru al Apărării este născut la data de 8 aprilie 1985. În decembrie 1989, Radu Miruță avea 4 ani și aproximativ 8 luni.

Peste 60% dintre români cred că Nicolae Ceaușescu a fost un președinte bun – sondaj INSCOP

Peste jumătate dintre români consideră că regimul comunist a fost benefic pentru țară, iar Nicolae Ceaușescu a fost un bun conducător, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research în parteneriat cu IICCMER, între 25 iunie și 3 iulie 2025.

Potrivit cercetării, 66% dintre români cred că Nicolae Ceaușescu a fost un președinte bun pentru România, în timp ce doar 24% consideră contrariul. De asemenea, 66% dintre respondenți sunt de părere că statul avea mai multă grijă de cetățeni înainte de Revoluția din 1989.

Studiul mai relevă că 77% dintre participanți consideră că România era o țară mai bogată în perioada comunistă, iar 73% sunt de părere că țara era mai respectată pe plan internațional în acea vreme. În plus, 75% dintre cei intervievați susțin că pe vremea comunismului era mai multă siguranță publică, aproape 50% cred că accesul la educație de calitate era mai facil, iar 85% afirmă că mâncarea era mai sănătoasă înainte de 1989.

Ce spunea președintele Nicușor Dan despre rezultatele sondajului

La scurt timp după ce au fost publicate rezultatele sondajului INSCOP, Nicușor Dan a venit cu o reacție. Președintele este de părere că idealizarea comunismului și a lui Nicolae Ceaușescu este cauzată de „dezamăgirea profundă a românilor față de clasa politică actuală”.

„Mă îngrijorează profund rezultatele studiului prezentat astăzi de INSCOP şi IICMER. În opinia mea, principalul motiv pentru care tot mai mulţi români idealizează comunismul este dezamăgirea profundă faţă de clasa politică din ultimele trei decenii.

Corupţia, lipsa de transparenţă, promisiunile nerespectate şi sentimentul de nedreptate au slăbit încrederea oamenilor în prezent şi în viitor. Când speranţele sunt înşelate ani la rând, nostalgia devine o reacţie firească, chiar dacă se bazează pe o imagine distorsionată a trecutului”, a scris Nicușor Dan pe Facebook, la acel moment.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Val de ninsori extreme în Japonia: orașe acoperite de zăpadă, transport afectat
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
Libertateapentrufemei.ro
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Autostrada Moldovei A7 ajunge până la Pașcani în 2026, dublând practic DN 2, „drumul morții”, considerat cel mai periculos din țară
Știri România 22:19
Autostrada Moldovei A7 ajunge până la Pașcani în 2026, dublând practic DN 2, „drumul morții”, considerat cel mai periculos din țară
Zeci de mii de români și polonezi au plecat din Marea Britanie, împinși de prețuri mari și criminalitate: „Sfârșitul epocii instalatorului polonez”
Știri România 21:45
Zeci de mii de români și polonezi au plecat din Marea Britanie, împinși de prețuri mari și criminalitate: „Sfârșitul epocii instalatorului polonez”
Parteneri
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
Adevarul.ro
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
Fanatik.ro
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
Elle.ro
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cum l-a afectat faima pe Lucian Viziru în perioada în care juca în telenovele: „Mă lua panica”. Motivul pentru care s-a mutat în Germania
Stiri Mondene 17:22
Cum l-a afectat faima pe Lucian Viziru în perioada în care juca în telenovele: „Mă lua panica”. Motivul pentru care s-a mutat în Germania
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Stiri Mondene 16:18
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Ucigaşul lui Mario, păzit de scutieri în casa bunicilor. Localnicii ameninţă că îi dau foc: "Să plece!"
ObservatorNews.ro
Ucigaşul lui Mario, păzit de scutieri în casa bunicilor. Localnicii ameninţă că îi dau foc: "Să plece!"
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Libertateapentrufemei.ro
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!
KanalD.ro
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!

Politic

Ministrul Apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează”
Politică 22:45
Ministrul Apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează”
Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Politică 24 ian.
Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
Fanatik.ro
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
Spotmedia.ro
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)