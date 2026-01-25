Ministrul Apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează”

Radu Miruță a evitat un răspuns categoric și a prezentat o poziție nuanțată

Întrebat la Digi 24, în cadrul emisiunii „În Fața Ta”, dacă Nicolae Ceaușescu poate fi considerat patriot, ministrul Apărării, Radu Miruță, a evitat un răspuns categoric și a prezentat o poziție nuanțată, cu argumente atât critice, cât și favorabile.

Acesta a subliniat în special aspectele negative ale regimului, arătând că Ceaușescu nu a valorificat potențialul intelectual al României și că reprimarea elitelor, inclusiv trimiterea unor oameni competenți la muncă forțată, a blocat evoluția societății.

Miruță spune că Ceaușescu a dezvoltat industria „într-o anumită măsură”

Radu Miruță a spus că dezvoltarea industrială a fost urmărită într-o anumită măsură, dar a susținut că modul în care aceasta a fost realizată a avut consecințe grave.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, a spus Radu Miruță la Digi24.

După ce i s-a atras atenția că marile lucrări de la Canal au fost realizate în principal în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, ministrul a reluat ideea că Ceaușescu a promovat industrializarea cu forță de muncă românească pe teritoriul țării, însă a accentuat că această politică a dus la izolarea României față de restul lumii.

Ce s-a întâmplat când Radu Miruță a fost presat să ofere un răspuns

Presat să ofere un verdict clar, Radu Miruță a rămas ambiguu, afirmând că există argumente atât pentru, cât și împotriva ideii de patriotism, și a concluzionat că, în opinia sa, România se află într-o situație mai bună în prezent.

„V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”, a spus ministrul Apărării. Totuși,

Radu Miruță a ținut să precizeze că este convins că România „o duce mai bine astăzi”.

„Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”, a mai adăugat el, în timpul interviului.

Câți ani avea Radu Miruță la Revoluția din 1989

Revoluția din decembrie 1989 a reprezentat un moment decisiv pentru România, iar Radu Miruță era doar un copil. Actualul ministru al Apărării este născut la data de 8 aprilie 1985. În decembrie 1989, Radu Miruță avea 4 ani și aproximativ 8 luni.

Peste 60% dintre români cred că Nicolae Ceaușescu a fost un președinte bun – sondaj INSCOP

Peste jumătate dintre români consideră că regimul comunist a fost benefic pentru țară, iar Nicolae Ceaușescu a fost un bun conducător, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research în parteneriat cu IICCMER, între 25 iunie și 3 iulie 2025.

Potrivit cercetării, 66% dintre români cred că Nicolae Ceaușescu a fost un președinte bun pentru România, în timp ce doar 24% consideră contrariul. De asemenea, 66% dintre respondenți sunt de părere că statul avea mai multă grijă de cetățeni înainte de Revoluția din 1989.

Studiul mai relevă că 77% dintre participanți consideră că România era o țară mai bogată în perioada comunistă, iar 73% sunt de părere că țara era mai respectată pe plan internațional în acea vreme. În plus, 75% dintre cei intervievați susțin că pe vremea comunismului era mai multă siguranță publică, aproape 50% cred că accesul la educație de calitate era mai facil, iar 85% afirmă că mâncarea era mai sănătoasă înainte de 1989.

Ce spunea președintele Nicușor Dan despre rezultatele sondajului

La scurt timp după ce au fost publicate rezultatele sondajului INSCOP, Nicușor Dan a venit cu o reacție. Președintele este de părere că idealizarea comunismului și a lui Nicolae Ceaușescu este cauzată de „dezamăgirea profundă a românilor față de clasa politică actuală”.

„Mă îngrijorează profund rezultatele studiului prezentat astăzi de INSCOP şi IICMER. În opinia mea, principalul motiv pentru care tot mai mulţi români idealizează comunismul este dezamăgirea profundă faţă de clasa politică din ultimele trei decenii.

Corupţia, lipsa de transparenţă, promisiunile nerespectate şi sentimentul de nedreptate au slăbit încrederea oamenilor în prezent şi în viitor. Când speranţele sunt înşelate ani la rând, nostalgia devine o reacţie firească, chiar dacă se bazează pe o imagine distorsionată a trecutului”, a scris Nicușor Dan pe Facebook, la acel moment.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE