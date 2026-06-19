Radu Ministru a spus că nu va creşte preţul călătoriilor la metrou în perioada imediat următoare. Majorarea tarifelor la metrou trebuia să intre inițial în vigoare la 1 mai, dar a fost amânată până la 1 iulie.

„Nu merge să tot anulăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat. Motiv pentru care am decis anularea creşterii biletului la metrou, de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile. (…) Am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou, probabil nici în perioada imediat următoare”, a spus ministrul interimar al Transporturilor, la o conferință de presă.

Radu Miruță a explicat și care sunt pașii pe care trebuie să îi facă viitorul ministru al Transporturilor dacă va considera că scumpirea prețului este necesară.

„Dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni și să crească prețul la metrou, fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părți, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia aceea luată și schimbat doar Ordinul de ministru. S-a schimbat și decizia aceea și ordinul de ministru. Am pus în siguranță bătaia de joc cu creșterea biletului la metrou”, a precizat Miruță.