“Este clar că nu scădem, rămânem undeva între 1.200 – 1.600 de cazuri pe zi. Situația nu e stabilă și evoluția depinde de respectarea regulilor. Dacă ascultăm de cei care își bat joc, care spun că virusul nu e atât de periculos, că nu suportă masca, riscăm să avem o iarnă extrem de dificilă”, a spus Raed Arafat la Antena3.

Apoi a continuat: “Dacă acceptăm să trăim cu virusul, dar cu atenție, și să respectăm restricțiile, poate că până la primăvară scăpăm de această situație”.

El a adăugat că autorităţile şi-au propus să nu ajungă din nou la măsuri restrictive drastice din cauza COVID-19, însă a subliniat că acest lucru nu este exclus dacă situaţia va deveni “dramatică”.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO/ Cadou inedit pentru Dana Rogoz la aniversarea de 35 de ani. „O mare parte din banii noștri vor intra în restaurarea unei case de patrimoniu”

1.629

de cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

“Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar este clar că never say never, niciodată să nu spui niciodată. Nu ştim cum va evolua şi este posibil la orice moment, dacă evoluţia va fi una dramatică, să se ia măsuri mai drastice. Dar intenţia este să se ia măsuri pe localităţi, pe zone” , a mai afirmat el.

Citeşte şi:

DSP București trimite mesaje pacienților pozitivi cu COVID. 300 de SMS-uri trimise de ieri până azi

VIDEO | Imagini cu puternic impact emoțional. Un polițist din Seattle trece cu bicicleta peste capul unui protestatar întins pe stradă

Trei rezidente de la Spitalul Elias au coronavirus. Purtător de cuvânt: “Îmbolnăvirea nu s-a produs în spital”

Guvernul României donează militarilor ucraineni echipamente medicale în valoare de aproape 100.000 de euro în lupta anti-COVID

Biroul Electoral dă câştig de cauză USR-PLUS: Gabriela Firea, publicitate mascată pe banii Primăriei, în plină campanie. Reacția PMB

PARTENERI - GSP.RO Cum a ajuns Ionuț Luțu în faliment: „Am topit 2 milioane de dolari, dormeam în Militari”

PARTENERI - PLAYTECH Anna Lesko, declarație șocantă despre un concurent: ”M-a distrus, m-a violat!” Ce se întâmplă la Ferma 2020!

HOROSCOP Horoscop 26 septembrie 2020. Scorpionii sunt în formă și prietenii beneficiză de buna lor dispoziție